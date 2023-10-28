شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقلل ألم المفاصل أبرزها المكسرات.. اعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف لدى الجميع أن النظام الغذائي السليم يلعب دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة، وبصورة خاصة على صحة العظام بما فيها "العمود الفقرى، والعضلات والمفاصل، وهناك بعض العناصر الغذائية الغنية بالمعادن والبروتينات والفيتامينات التي تساهم في تخفيف ألم المفاصل، وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطاني .

فيعاني العديد من مرضى التهاب المفاصل من آلام خاصة عند انخفاض درجات، وتظهر عليهم بعض الأعراض التي من بينها ألم العمود الفقرى وألم مفاصل الركبة وغيرها، حيث ترجع التهابات المفاصل إلى عدة أسباب منها الألم في مختلف المفاصل، وتقييد الحركة.

أطعمة تساعد في تخفيف ألم المفاصل:العناصر الغذائية التي تحتوى على بعض المعادن ضرورية في الوقاية من التهاب المفاصل في الجسم عن طريق تناول بعض الأطعمة التي تساهم في الحد من الم التهابات المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام، وتشمل الأطعمة النباتية أي الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور والأعشاب والتوابل، تلك العناصر الغذائية تساعد في مقاومة التهابات المفاصل، وذلك لأنها غنية بالآلاف من العناصر الغذائية القوية والفيتامينات والمعادن التي توفر خصائص مضادة للالتهابات. وتشمل تلك الأطعمة المضادة لالتهابات العظام الآتي: ​1. المكسرات والبذورالمكسرات والبذور المليئة بالدهون الصحية التي تحتوى على مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتؤثر بشكل إيجابي على الحد من أعراض التهاب المفاصل.





2. زيت الزيتونأن زيت الزيتون البكر يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة ومضادات أكسدة يمكن أن تساعد في تحسين صحة المفاصل. 3. الحبوب الكاملةيمكن أن يساهم محتوى الألياف في الحبوب الكاملة في التأثيرات المضادة للالتهابات، والتي توجد في الأرز والكينوا والشوفان . 4. الثومالثوم غني بمركبات الكبريت الذى يساعد في تخفيف الالتهاب ، لما يحتويه من مضادات للالتهابات . 5. الشاي الأخضرالشاي الأخضر يحتوى على مضادات الاكسدة التي تكافح التهابات المفاصل ، بالإضافة الى أنه من المشروبات المحببة لدى معظم الأشخاص.