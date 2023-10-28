لو عايز تخس.. عادات صباحية تساعدك فى رحلة إنقاص الوزن

القاهرة - سامية سيد - عاداتك الصباحية تتحكم فى وزنك، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع vinmec موضحا أن العادات الصباحية منذ استيقاظك من نومك، هى التى تتحكم وبشكل كبير فى قدرة جسمك على التعامل مع الدهون على مدار اليوم، وبالتالى إما أن تخسر وزنا، أو تحصل على المزيد منه، كلا وفقا لعاداتك.

أصاف التقرير موضحا أن هناك عادات صحية على من يرغب فى خسارة الوزن، أو على الأقل تثبيت الوزن دون زيادة، يجب أن يتبعها وينتظم فى ممارستها بشكل يومى لفترات طويلة للحصول على نتائج مرضية. وذكر التقرير مجموعة من أهم هذه العادات: شرب المياه بمجرد الاستيقاظ

فبدء يومك بشرب كوب أو أكثر من المياه، يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائى للجسم، والاستفادة القصوى من عناصر الطعام الذى يتناوله الشخص على مدار اليوم، فصلا عن أنها تقلل من السعرات الحرارية العالية التى نتناولها فى طعامنا، إضافة إلى قدرتها على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف بشكل كبير، لذا تعتبر من أهم الشروط للحصول على جسم مثالى.

ويعد شرب الماء على مدار اليوم، أحد أهم العادات الصحية التى من خلالها يمكن فقدان الكثير من الوزن، فقد ذكرت الدراسات - وفقا للتقرير - أن ٢ ليتر من المياه يوميا كفيل بإنقاص الوزن ويساعد على ترطيب الجسم والشعور لفترات طويلة بعدم الرغبة فى تناول المزيد من الطعام، فيقاوم الشراهة.

الإفطار الغنى بالبروتين تناول وجبة إفطار عالية البروتين، يساعد على الشعور بالشبع لفترة اطول، وكذلك الشعور بالنشاط والحيوية والقدرة على بذل الجهد لفترة طويلة على مدار اليوم، كما أنه يعزز ويحسن من عملية الهضم، ويساعد العضلات على البناء دون الدهون لذا يعد البروتين خيارا مثاليا لوجبات الإفطار الصحية .