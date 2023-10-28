شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الغرغرة.. أسباب صحية تجعلك تشرب الماء المالح الدافئ كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح دائما بالغرغرة بالماء المالح الدافئ لتخفيف التهاب الحلق الناجم عن نزلات البرد والحساسية، ولكن شربه له العديد من الفوائد الصحية، فنحن جميعًا نحتاج إلى كمية صغيرة من الصوديوم أو الملح للحفاظ على وظيفة السوائل المناسبة ومستويات الإلكتروليت في الجسم، وخلط الملح في الماء والشرب يعزز الترطيب ويقوى جهاز المناعة، وإليك الفوائد الصحية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

7 فوائد صحية للمياه المالحة الدافئة ​1. توازن المعادن فى الجسميساعدك شرب الماء بأي شكل من الأشكال على البقاء رطبًا، لكن الماء المالح يساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليت الصحيح، لكي يعمل الجسم بأفضل حالاته، يحتاج الجسم البشري إلى توازن دقيق من الإلكتروليتات، بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، عندما تستهلك الماء المالح باعتدال، يمكن أن يساعد في تجديد هذه الشوارد الأساسية المفقودة أثناء النشاط البدني، في الظروف الحارة، أو المرض، ستعمل عضلاتك وأعصابك وأنظمتك الجسدية بشكل أكثر فعالية إذا كنت تشرب الماء المالح.





2. يعزز صحة الجهاز الهضميعند استهلاكه باعتدال، يمكن أن تساعد المياه المالحة في تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل، حيث يساعد في حركات الأمعاء، قد يزيد من إفراز السوائل الهضمية، مما يساعد في تفكيك الطعام في المعدة وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، علاوة على ذلك، فهو يساعد في الحفاظ على مستوى الرقم الهيدروجيني للمعدة، وهو أمر ضروري لأفضل عملية هضم ممكنة. 3. إزالة السمومقد يكون لشرب الماء المالح خصائص إزالة السموم، والتي يمكن أن تساعد في طرد المركبات السامة من الجسم عن طريق التعرق، يمكن للمياه المالحة تنشيط الكلى والكبد، مما يساعد الجسم على التخلص من الفضلات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة.





4. مفيد للبشرةيمكن للمياه المالحة أيضًا تحسين صحة بشرتك، عند تطبيقه موضعيًا، يمكن أن يساعد الماء المالح على تقشير البشرة وتجديد شبابها، مما يقلل من أعراض حب الشباب والصدفية والأكزيما، ولكن عندما تشرب الماء المالح، فقد يساهم في الحصول على بشرة أكثر نقاءً وصحة من خلال المساعدة على توازن مستويات الحموضة في الجسم، وتقليل الالتهابات، والتخلص من السموم. 5. يمنع مشاكل الجهاز التنفسيعندما نشعر بتهيج حلقنا قليلاً، تقترح أمهاتنا دائمًا الغرغرة بالماء المالح الدافئ وشربه، فإن المياه المالحة تمنع استجابات الجلوبولين المناعي E (IgE)، والهستامين، والسيتوكينات المسببة للالتهابات، والتي يمكن أن تسبب أيضًا رد فعل تحسسي، يساعد الماء المالح على تحلل المخاط، وتقليل الالتهاب، وتقليل الانزعاج، مما يعزز وظائف الرئة والجهاز التنفسي بشكل عام، مما يجعله علاجًا منزليًا محتملًا لنزلات البرد والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. 6. يعزز فقدان الوزنليس بشكل مباشر ولكن شرب الماء المالح باعتدال قد يساعد بشكل غير مباشر في إدارة الوزن، قد يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي والتخلص من السموم والنفايات، مما قد يساهم في الحفاظ على وزن صحي. 7. الحد من التوترإن التأثيرات المهدئة للمياه المالحة معروفة جيدًا، فهو يساعد على تعزيز الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر، إن المعادن الموجودة في المياه المالحة، مثل المغنيسيوم، لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يساعدك على الشعور براحة أكبر وتحسين صحتك العقلية.