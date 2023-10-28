أفضل العلاجات لتخفيف الصداع النصفي على الفور



بيروت - نادين محمد - الصداع النصفي هو أحد الأمراض الأكثر شيوعًا في العالم ولا يعتبر الصداع النصفي صداعًا بسيطًا وشديدًا، بل هو جزء من حالة عصبية، تأتي مع أعراض أخرى، مثل: القيء والغثيان وحساسية الصوت والضوء والرائحة، وتنميل في اليدين والقدمين، وتغيرات بصرية، وما إلى ذلك. ويتميز بصداع شديد ومنهك مما يمكن أن يعطل حياة الفرد اليومية. يعتبر التاريخ العائلي من أكثر عوامل الخطر شيوعًا للإصابة بالصداع النصفي. هناك العديد من الأدوية المتاحة لعلاج الصداع النصفي ولكن هناك عدد قليل من العلاجات الطبيعية أيضا. فيما يلي أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الصداع النصفي بشكل فوري. ولكن قبل ذلك دعونا نتعرف على أعراض الصداع النصفي.

1. تناول الكافيين

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الكافيين هو أحد مكونات القهوة وغيرها من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تمنحك بعض الراحة الخفيفة الفورية. يعتبر الكافيين مفيدًا في السماح لجسمك بامتصاص بعض أدوية الصداع النصفي بشكل أسرع ويساعدك في التخلص من التعب والصداع الآخر والأعراض الأخرى أيضًا ولكن لا تتناول الكثير.

2. ممارسة التمارين الرياضية اليومية

القليل من التمارين اليومية ستكون مفيدة لك في الوقاية من الصداع النصفي. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تجعل جسمك يفرز الإندورفين، وهو مادة كيميائية تحارب الألم. يمكن أن يخفف من التوتر والقلق ويجعلك تنام بشكل أفضل. لكن النصيحة هي عدم تجربتها في الوقت الذي تتعرض فيه لنوبة الصداع النصفي.

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3. النوم الجيد هو الحل الأمثل

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النوم الجيد في الوقت المناسب بانتظام، قد يساعدك في تجنب الصداع النصفي. يمكن أن يكون النوم كثيرًا أو قليلًا جدًا ضارًا في حالات الصداع النصفي، لأنه يمكن أن يسبب الصداع ويزيد من الألم. اهدف إلى النوم لمدة 7-8 ساعات بانتظام كل ليلة ومن المهم أيضًا الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا.

4. إدارة المحفزات

قد لا يكون الأمر معتادًا، ولكن في بعض الأحيان يبدأ الصداع النصفي لديك بالطعام الذي تتناوله. لذلك من الضروري أن تتعرف على الأطعمة التي تسبب لك الألم حتى تتمكن من تجنبه. بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب لك الصداع النصفي هي اللحوم المعلبة، والجبن القديم، وما إلى ذلك. وفي بعض الأحيان يمكن أن تؤدي البيئة أيضًا إلى حدوث ذلك. تلك هي الأضواء الساطعة، والروائح القوية، والبقاء على ارتفاع عالٍ.

5. تناول فيتامين ب2

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يعتبر فيتامين ب 2 معروفًا باسم الريبوفلافين ويمكنك العثور عليه في بعض المواد الغذائية مثل الأسماك والدجاج والجبن والحليب وغيرها. ويتوفر فيتامين ب2 على شكل مكملات طبية أيضًا لى شكل حبوب. وفقا لبعض الدراسات، فإن الريبوفلافين مفيد في الوقاية من الصداع النصفي.

6. كمادات الثلج

جرب هذا العلاج المنزلي للحصول على نتيجة فورية. ضع كيسًا من الثلج على رقبتك وفروة رأسك وجبهتك لتخفيف الألم بشكل فوري مما يزيد من تدفق الدم. إذا لم يكن لديك أي كيس ثلج، فيمكنك استخدام منشفة مبللة بالماء البارد أو كيس جل مجمد.

7. غرفة مظلمة وهادئة

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يمكن للأضواء الساطعة والضوضاء الشديدة أن تجعل الصداع أسوأ وأكثر صعوبة. عليك أن تجد مكانًا في منزلك بعيدًا عن هذه العوامل. قد يكون من المفيد أيضًا النوم أو الجلوس في الظلام عندما تكون مصابًا بالصداع النصفي. سيساعدك هذا العلاج على التعافي بشكل أسرع.

8. تناول المغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن يمكنك العثور عليه في الحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات الخضراء. قد لا يساعدك ذلك أثناء إصابتك بنوبات الصداع النصفي. ولكن وفقا لبعض الدراسات، فإن تناول المغنيسيوم يمكن أن يمنع ذلك. يتوفر هذا المعدن أيضًا في أشكال المكملات الغذائية، لذا يمكنك تناوله على شكل أقراص. ولكن من المهم استشارة طبيبك قبل تناول أي مكملات غذائية.

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9. ممارسة اليوغا

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وفقا لبعض الدراسات، فإن اليوغا اليومية تقلل من عدد نوبات الصداع النصفي التي تصاب بها. جلسات اليوغا تجعل نوبات الصداع النصفي أقل حدة عند حدوثها. تعتبر اليوغا من التمارين التي تحفز قلبك على الضخ، لذا فهي مفيدة في الوقاية من الصداع النصفي.

10. تناول الزنجبيل

وفقا لدراسة حديثة، إذا تناولت الزنجبيل بالإضافة إلى الأدوية العادية لتخفيف الآلام فقد يخفف من آلام الصداع النصفي. وجدت هذه الدراسة أن الزنجبيل يعمل في علاج الصداع النصفي تقريبًا بنفس فعالية الأدوية الموصوفة. يمكنك تناول قطع الزنجبيل الخام أو تحضير شاي الزنجبيل أيضًا.

11. تطبيق زيت اللافندر أو النعناع

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وفقا للدراسات، فإن استنشاق زيت اللافندر يمكن أن يعطي راحة أسرع أثناء نوبة الصداع النصفي. يمكنك استنشاقه مباشرة أو وضعه مخففًا على الصدغين. يمكن للمنثول الموجود في زيت النعناع أن يمنع ظهور الصداع النصفي. تحتاج إلى تطبيقه على الجبهة والصدغين للحصول على نتائج فعالة. سوف يريحك من أعراض الصداع النصفي الأخرى مثل الغثيان أو حساسية الضوء.



