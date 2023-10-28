فوائد شرب الماء الدافئ والملح 

بيروت - نادين محمد - شرب الماء المالح الدافئ يخفف من التهاب الحلق الناجم عن نزلات البرد والحساسية.تعتمد الوصفة على كمية صغيرة من الصوديوم أو الملح للحفاظ على سوائل ومستويات الإلكتروليت (المعادن والأملاح) في الجسم.

خلط الملح و الماء وتناولهما يعزز الترطيب ويحسن الهضم. كما أن شرب الماء المالح يمكن أن يساعدك أيضًا على تقوية جهاز المناعة.

فوائد الماء المالح الدافيء:

ليس تهدئة الحلق ونزلات البرد فقط هي الحالات التي يساعد على تخطيها الماء الدافيء و الملح بينما هناك عدد من الفوائد التي تشمل الصحة العامة:

1. توازن الأملاح والمعادن



يساعدكِ شرب الماء بأي شكل من الأشكال على ترطيب الجسم من الداخل، لكن الماء المالح يساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليتات أي المعادن و الاملاح، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. عندما تتناولي الماء المالح باعتدال، يمكن أن يساعد في تجديد هذه المغذيات الأساسية المفقودة أثناء النشاط البدني، خاصة في الطقس الحار.

الماء المالح يساعد على إنقاص الوزن- المصدر freepik

2. يعزز صحة الجهاز الهضمي



عند تناولها باعتدال، تساعد المياه المالحة في تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل. لأن الماء المالح يساعد في حركات الأمعاء. قد يزيد من إفراز السوائل الهضمية، مما يساعد في تفكيك الطعام في المعدة وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية. أيضًا يساعد في الحفاظ على مستوى الرقم الهيدروجيني للمعدة، وهو أمر ضروري لتحسين عملية الهضم.

3. إزالة السموم



شرب الماء المالح يساعد في إزالة السموم عن طريق التعرق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للماء المالح تنشيط الكلى والكبد، مما يساعد الجسم على التخلص من الفضلات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة.

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4. مفيد للبشرة



يمكن للمياه المالحة أيضًا أن تحسن صحة بشرتكِ. عند تطبيقه موضعيًا، يساعد الماء المالح على تقشير البشرة وتجديد شبابها، مما يقلل من أعراض حب الشباب والصدفية والأكزيما. ولكن عندما تشربين الماء المالح، فقد يساهم في الحصول على بشرة أكثر نقاءً وصحة من خلال المساعدة على توازن مستويات الحموضة في الجسم، وتقليل الالتهابات، والتخلص من السموم.

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5. يمنع مشاكل الجهاز التنفسي



عندما نشعر بتهيج في الحلق قليلاً،يمكن الغرغرة بالماء المالح الدافئ وشربه، فإن المياه المالحة تمنع مسببات الالتهابات، والتي يمكن أن تسبب أيضًا رد فعل تحسسي. يساعد الماء المالح على تحلل المخاط، وتقليل الالتهاب، وتقليل الألم، مما يعزز وظائف الرئة والجهاز التنفسي بشكل عام، لذلك يعد الماء المالح علاجًا منزليًا فعالًا لنزلات البرد والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

6. يعزز فقدان الوزن



ليس بشكل مباشر، ولكن شرب الماء المالح باعتدال يساعد بشكل غير مباشر في خسارة الوزن. لأنه يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي والتخلص من السموم، مما قد يساهم في الحفاظ على وزن صحي.

7. الحد من التوتر



الماء المالح يساعد على تعزيز الشعور بالاسترخاء وتقليل مستويات التوتر .لأن المعادن الموجودة في المياه المالحة، مثل المغنيسيوم، لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يساعدك على الشعور بالراحة والهدوء.

الماء المالح يحد من التوتر - المصدر freepik

هل الماء المالح الدافئ أفضل من الماء المالح العادي؟



شرب الماء المالح مفيد بشكل عام لصحتك. ومع ذلك، غالبًا ما يُنصح باستخدام المياه المالحة الدافئة لتأثيرها المهدئ والعلاجي. يمكن أن يساعد في الهضم ومشاكل الجهاز التنفسي وتقليل التوتر. كما يُستخدم كعلاج منزلي لعلاج التهاب الحلق وتهيجه بسبب الحساسية أو نزلات البرد. تأكدي من ذوبان الملح تمامًا قبل الشرب لتجنب أي ملوحة زائدة.

المصادر :

The health

Webmd