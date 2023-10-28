بوصفات سريعة : علاج ألم المعدة في البيت بدون أدوية

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يكون سبب ألم المعدة عادة الحموضة، وعسر الهضم، والإمساك، والتسمم الغذائي، وحصوات المرارة، وبعض أنواع الحساسية. فقد يصبح العلاج أسهل إذا تمكنا من معرفة السبب الجذري. ومع ذلك، فإن آلام البطن المتكررة يمكن أن تكون خطيرة وتتطلب عناية طبية فورية.

هناك مجموعة كبيرة من الأدوية المتاحة لعلاج آلام المعدة. ومع ذلك، فمن الأفضل الالتزام بالعلاجات المنزلية لعلاج هذه الحالة، لأن الأدوية المصنعة كيميائيا يمكن أن تسبب آثارا جانبية مختلفة في الجسم ويمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على صحتك. يمكن علاج آلام المعدة بشكل فعال باستخدام بعض العلاجات المنزلية المفيدة والفعالة للغاية في تخفيف آلام المعدة.

1. الزبادي

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الزبادي هو علاج منزلي شائع يمكن استخدامه لعلاج آلام البطن حيث تساعد بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الزبادي في عملية الهضم وتخفيف آلام المعدة.

يعد اللبن الرائب مفيد في مكافحة الالتهابات وتهدئة المعدة لأنه غني بالمواد الحيوية، فهو يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يحارب الجراثيم والميكروبات التي يمكن أن تسبب الإسهال والتهاب الزائدة الدودية والدوسنتاريا.

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2. خل التفاح

بما أن الخل حمضي بطبيعته، فهو يساعد في عملية الهضم ويهدئ المعدة. يمكن تناول كوب من الماء الدافئ الممزوج بملعقة كبيرة من خل التفاح للتخفيف من آلام المعدة.

من فوائد خل التفاح الطبيعي مع الماء أيضاً قبل الأكل تحسين عملية الهضم، إذ أنه يزيد من حموضة المعدة، مما يساعد الجسم على إنتاج المزيد من البيبسين، وهو الإنزيم الذي يكسر البروتين مما يحمي من الإصابة بعسر الهضم.

3. صودا الخبز

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يمكن لصودا الخبز أن تخفف آلام البطن في دقائق. امزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز في كوب من الماء، وتناوليه للحصول على راحة فورية من آلام البطن وآلام المعدة فهو مضاداً للحموضة .

4. شاي الزنجبيل

يعد احتساء القليل من شاي الزنجبيل طريقة سهلة للتخفيف من آلام المعدة. الخاصية المضادة للالتهابات للزنجبيل تحيد حمض المعدة وتقلل من الانزعاج.

يساعد الزنجبيل أيضاً في علاج عسر الهضم، وتخفيف آلام المعدة، كما أنه يحسن من عملية الهضم، وينظم حركة المعدة ما يؤدي إلى إفراغ الأمعاء بسهولة، وبالتالي، قد يساعد في الوقاية من الإمساك.

ومن فوائده للقولون العصبي أنه قد يساعد في تخفيف أعراضه، مثل: تخفيف آلام البطن والانتفاخ وطرد الغازات، وعلاج عسر الهضم والإمساك المصاحب للحالة.

5. عصير الصبار

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الصبار لديه أيضًا القدرة على علاج آلام المعدة. فهو يهدئ المعدة، ويعالج الإمساك. تناول عصير الصبار بانتظام يساعد على تخفيف آلام المعدة.يحتوي عصير الصبار أيضاً على العديد من الإنزيمات التي تساعد في تكسير السكريات والدهون والحفاظ على عملية الهضم السلسة. كما قد يساعد الصبار في تقليل تهيج المعدة والأمعاء.

وفيما يتعلق بفوائد عصير الصبار للقولون، قد يساعد عصير الصبار أيضاً الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والاضطرابات الالتهابية الأخرى في الأمعاء.

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6. الشمر

يعد الشمر أفضل علاج منزلي لعلاج آلام البطن وانتفاخ البطن وعسر الهضم لذا مضغ القليل من بذور الشمر يسهل عملية الهضم ويهدئ آلام المعدة. كما يحتوي الشمر على عدد من المركبات الطبيعية التي لها خصائص مضادة للميكروبات,

المصدر : هيلث