شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم البطاطا الحلوة هيساعدك تخس 3 كيلو فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم البطاطا هو أحد الأنظمة الغذائية التي انتشرت مؤخرًا، حيث أثبتت الأبحاث أن البطاطا الحلوة تساعد في إنقاص الوزن الزائد، والبطاطا غنية بالألياف والفيتامينات والبروتينات والمعادن مثل الحديد والبيتا كاروتين علاوة على ذلك، تساعد على الشعور بالشبع، ما يساعد على إنقاص الوزن، وفي هذا التقرير نتعرف على خطة ريجيم البطاطا التي يمكنك اتباعها لمدة 3 أيام لإنقاص وزنك بحسب موقع "stylecraze".

ما هو ريجيم البطاطا ؟

يتطلب ريجيم البطاطا الحلوة دمج البطاطا الحلوة في نظامك الغذائي، ويشمل أيضًا الأطعمة الأخرى التي تحرق الدهون – مثل الزبادي والخضراوات – والأطعمة الغنية بالألياف.

خطة ريجيم البطاطا لإنقاص الوزن اليوم الأول من ريجيم البطاطا

الإفطار: 1 بيضة مسلوقة + 1 بطاطا حلوة مسلوقة + 1 كوب شاي أخضر

الغداء: 1 بطاطا حلوة مسلوقة + سمك أو دجاج مشوي + 1 كوب زبادي

العشاء 1 وعاء من شوربة البطاطا الحلوة

اليوم الثاني من من ريجيم البطاطا

الإفطار 1 بطاطا حلوة مسلوقة + 2 عجة بياض بيضة + 1 كوب قهوة سوداء

الغداء سلطة المشروم والخضروات والبطاطا الحلوة المسلوقة مع صلصة خفيفة + 1 كوب من اللبن

العشاء 1 بطاطا حلوة مسلوقة + بروكلي مسلوق + سمك مشوي / دجاج

اليوم الثالث من ريجيم البطاطا

الإفطار 1 بطاطا حلوة مسلوقة + 4 لوز + 1 كوب شاي أخضر + 1 موزة

الغداء: شوربة بطاطا حلوة + 1 خبز قمح محمص + 1 كوب زبادي

العشاء بطاطا حلوة مهروسة + بازلاء وقرنبيط + مشروم مشوي

فوائد ريجيم البطاطا لإنقاص الوزن البطاطا منخفضة السعرات الحرارية

البطاطا الحلوة منخفضة السعرات الحرارية وقليلة الدهون والسكر، تحتوي حبة بطاطا حلوة واحدة على 112 سعرة حرارية فقط.

البطاطا بها نسبة عالية من الألياف الغذائية

البطاطا الحلوة غنية بالألياف الغذائية توفر حبة بطاطا حلوة واحدة (130 جرامًا) حوالي 4 جرامًا من الألياف تساعد الألياف الغذائية على إنقاص الوزن عن طريق تكوين شبكة تشبه الهلام في المعدة فهذا يشعرك بالشبع ويمنع الجوع ويمنعك من الإفراط في الأكل.

انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

مؤشر نسبة السكر في الدم هو رقم يُعطى للطعام اعتمادًا على ارتفاع الجلوكوز الذي يسببه في الجسم بعد تناول الوجبة. إذا تسبب طعام معين في ارتفاع نسبة السكر في الدم، فهذا يعني أنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع. يشير هذا إلى أن استهلاك الكثير من هذا الطعام يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع 2 ومقاومة الأنسولين

على الرغم من أن البطاطا الحلوة حلوة، إلا أنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض. يتراوح مؤشر نسبة السكر في الدم للبطاطا الحلوة المسلوقة من 44 إلى 61، والبطاطا الحلوة المخبوزة 94، والبطاطا الحلوة المحمصة 82 لذلك، يمكنك تناولها دون القلق بشأن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

غنية بالماء

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الماء وهذا سبب آخر يمكنهم من خلاله المساعدة في إنقاص الوزن بشكل فعال. الجفاف يبطئ عملية التمثيل الغذائي الخاص بك يساعد تناول البطاطا الحلوة على إعادة ترطيب خلايا الجسم وبدء عملية التمثيل الغذائي.