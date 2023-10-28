شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى عيون: مرضى الضغط والكوليسترول فى غزة أكثر عرضة للعمى المؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبار سن وحوامل وأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.. تعانى جميع هذه الفئات فى غزة منذ بداية القصف من قبل الاحتلال الاسرائيلى عليهم، فهم يواجهون الإصابات والأمراض الجسدية والنفسية أيضًا، وقد يؤثر الضغط النفسى على صحتهم الجسدية بشكل كبير.

وفى هذا السياق قال الدكتورمحمد سيد، أخصائى طب وجراحة العيون بمستشفى الرمد بأسوان، إن هناك العديد من أصحاب الأمراض المزمنة فى غزة وأكثرهم مرضى الضغط والكوليسترول قد يؤثر عليهم الضغط النفسى نتيجة الأحداث فى غزة بشكل كبير، مضيفًا أن الضغط النفسى قد يؤثر على العيون وقد يؤدى للعمى المؤقت، خاصة لمرضى الضغط والكوليسترول.

وأضاف: "نتيجة الحزن والبكاء قد يتعرض مريض الضغط المرتفع أو الكوليسترول لجلطة فى العين وخصوصًا ممن يعانون من دهون ثلاثية فيسبب ذلك ارتفاع شديد فى ضغط الدم ونزيف وجلطة والعمى المؤقت، وإذا لم يتم علاجها فقد يصل الأمر للعمى الدائم".

وتابع: "هناك أيضًا بعض العوامل التى تزيد من مشاكل العين ومنها القنابل المسيلة للدموع التى يمكن أن تسبب انفجار فى العين ونزيفًا فى الشبكية وقرح بها، لذلك لابد من وجود الإسعافات الأولية وإنقاذ المصاب فورًا".

وقدم الدكتور محمد سيد، بعض النصائح للوقاية من التعرض لجلطة العين، منها العلاج الفوري للمريض، ضبط مستوى ضغط الدم والسكر وعلاج الدهون والكوليسترول وتلقى العلاجات المناسبة لحالة المريض.