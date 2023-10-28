استشارى باطنة توضح أعراض الإصابة بجرثومة المعدة وطرق الوقاية

القاهرة - سامية سيد - تصيب جرثومة المعدة عددًا كبيرًا من الأشخاص على مستوى العالم، نتيجة تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة، ونتيجة الإصابة تسبب جرثومة المعدة التهابًا مزمنًا، "التهاب بالمعدة" عن طريق غزو بطانة المعدة وإنتاج سم، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تكوين القرحة.

وقالت الدكتورة مروة عطية عبد العليم استشارى أمراض الباطنة ورئيس قسم السموم بمستشفى الزقازيق العام، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن سبب الإصابة بـ"جرثومة المعدة" هو إصابة المعدة بما يعرف بالميكروب الحلزونى "الهليكوباكتر بيلوري" وهو أحد أشهر أسباب قرحة المعدة مشيرة الى أن هناك عددًا من الدراسات التى تؤكد أن هذا الميكروب يصيب ما يقرب من نصف سكان العالم.

وأشارت استشارى الباطنة أيضًا إلى وجود دراسة حديثة هذا العام أكدت أن ميكروب الهليكوباكتر بيلوري يصيب حوالى ثلثى سكان العالم، خاصة أن معظم الأشخاص يكونوا مصابين ولكنهم غير مدركين، لأنه غالبا تحدث الإصابة بدون أعراض.

كما أوضحت الاستشارى بأنه لا يوجد أعراض للأصابة بجرثومة المعدة وهذا لا يوجد له سبب حتى الآن، وهناك بعض المقولات تشير إلى أن بعض الناس تولد لديها مقاومة للتأثير الضار للميكروب الحلزونى، ولو ظهرت أعراض فهى تشبه التهابات فم المعدة، أو قرحة المعدة ، والتى تشمل ألم وحرقان بالمعدة، ويزيد الألم مع المعدة الفارغة أو إحساس بالترجيع ، وفقدان الشهية، وبعض الانتفاخات بالبطن ومن المحتمل حدوث نقص فى الوزن.

متى يذهب المصاب بالجرثومة إلى الطبيب؟

عند ظهور الأعراض الشديدة التى من أبرزها وجود ألم شديد بالمعدة لا يستطيع المصاب النوم بسبب شدته، أو ظهور دم فى البراز، أو تغير لون البراز إلى اللون الاسود أو داكن، غثيان به دم أو كتل دم لونها غامض مثل لون القهوة.

كيف ينتقل الميكروب من المصاب إلى شخص آخر أضافت الدكتورة مروة أن أسباب الإصابة بجرثومة المعدة نتيجة إصابة المعدة بالميكروب الحلزونى، وهذا ينقل من شخص إلى أخر عن طريق المخرجات الخاصة بالمعدة عن طريق القيء الذى قام به المصاب، أو بلع الريق، وأيضًا عملية التلامس التى تحمل الميكروب ، فاذا دخل المصاب على سبيل المثال المطبخ من المحتمل فى وقت إصابته بالميكروب أن ينقل لأخرين من أفراد أسرته .

وتابعت أن الأشخاص المقيمين بالأماكن المزدحمة هى أحد العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالميكروب الحلزونى ، أو المناطق التى توجد بها مصادر مياة غير معالجة ، أو مصدر المياة تكون مياة غير جارية ، حيث أن الدول النامية هى أكثر عرضة للإصابة نتيجة الازدحام والظروف البيئية غير الصحية ، بالإصافة الى أن أحد أفراد الأسرة حامل للميكروب دون أن يشعر مما يؤدى إلى إصابة من حوله أيضا ، موضحة بأن الذين يتناولوا الفواكه والخضروات هم أقل عرضة من الإصابة بجرثومة المعدة .

مضاعفات صحية بسبب الإصابة بالميكروب

وأكدت الدكتورة مروة أن الإصابة بالميكروب الحلزونى هو أحد أقوى مسببات خطر الإصابة بسرطان المعدة ، مشيرة الى أن مسالة التشخيص تحتاج الى مجموعة من الفحوصات الطبية والتى تضمنت تحليل البراز ، وعدة تحاليل أخرى ، كل ذلك تحت اشراف الطبيب المختص ،بالإضافة الى عمل منظار للجزء العلوى للمعدة .

طرق الوقاية من خطر الإصابة بجرثومة المعدة1.غسيل اليدين بشكل جيد قبل اعداد الطعام وقبل الاكل وبعده، وبعد الخروج من المرحاض ، منعا لخطر الإصابة بالميكروب الحلزونى.

2.تجنب تناول الأطعمة غير المطهية بشكل جيد .

3.ضرورة تناول الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة بصفة عامة.

4. التقليل من الأملاح والكربوهيدات لانها تزيد من التعرض لخطر الإصابة الميكروب الحلزونى .

وكل ذلك بجانب تناول مجموعة من الأدوية التى يرشد الطبيب المعالج اليها المصاب لحماية جدار المعدة ، والتى تساعد فى مكافحة تلك الأعراض التى تظهر لدى المريض .