شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تكيسات المبايض عديدة منها ألم الحوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكيسات المبايض عبارة عن أكياس مملوءة عادة بالسائل في أحد المبيضين أو على سطحه، وهى من الحالات الشائعة، وفي أغلب الأحيان، لا تشعر المرأة إلا بقليل من الانزعاج أو لا تشعر بأي انزعاج على الإطلاق، ولا تسبب تلك التكيسات أي ضرر وتختفي معظم التكيسات دون علاج في غضون بضعة أشهر.

لكن أحيانًا يمكن أن تعرض تكيسات المبايض للالتواء أو التمزق ويمكن أن يسبب ذلك حدوث أعراض خطيرة لحماية صحتكِ، يجب إجراء فحوص الحوض بانتظام ومعرفة الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة خطيرة محتملة.

حسب ما ذكره موقع mayoclinic لا تسبب معظم تكيسات المبيض أي أعراض، وتختفي هذه التكيسات من تلقاء نفسها. ولكن يمكن أن يسبب التكيس الكبير في المبيض ما يلي:

أعراض تكيسات المبايض

-ألم متقطع في الحوض وقد تشعر بألم خفيف أو حاد في منطقة أسفل السرة باتجاه جانب واحد.

-الشعور بامتلاء أو ضغط أو ثقل في بطنك.

-الانتفاخ.

-التوقيت المناسب لزيارة الطبيب

-ألم شديد ومفاجئ في البطن أو الحوض.

-ألم مصحوب بالحمى أو القيء.

أسباب تكيسات المبيض

تتشكل معظم تكيسات المبيضين نتيجة للدورة الشهرية. وتعرَف هذه التكيسات باسم التكيسات الوظيفية. وهناك أنواع أخرى للتكيسات أقل شيوعًا.

-التكيسات الوظيفية

تنمو في المبيضين كل شهر تكيسات صغيرة تسمى "الجريبات". وتفرز الجريبات هرمونَي الإستروجين والبروجسترون، وتنفتح لإطلاق بويضة واحدة في وقت التبويض.

ويعرف الجريب الشهري الذي يستمر في النمو على أنه تكيّس وظيفي. وللتكيسات الوظيفية نوعان:

-التكيس الجريبي. تخرج بويضة في منتصف الدورة الشهرية تقريبًا من الجريب الذي يحتويها. ثم تنتقل البويضة إلى قناة فالوب. ويبدأ التكيس الجريبي عندما لا يتمزق الجريب. وهذا يعني أنه لا يطلق البويضة، ويستمر في النمو.

-تكيس الجسم الأصفر. ينكمش الجُريب ويبدأ في إنتاج الإستروجين والبروجسترون، بعدما يُطلق البويضة التي بداخله. وهذان الهرمونان ضروريّان للحمل. وفي هذه المرحلة، يسمى الجريب "الجسم الأصفر". أحيانًا تنسد الفتحة التي خرجت منها البويضة. وتتراكم السوائل داخل الجسم الأصفر مسببة تكيّس.

ويشار إلى أن التكيسات الوظيفية غير ضارة في العادة. فهي نادرًا ما تسبب الألم، وغالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون مدة تتراوح بين دورتين وثلاث دورات شهرية.

عوامل الخطريزداد احتمال الإصابة بتكيسات المِبيَض في الحالات التالية:

-المشكلات الهرمونية. تشمل هذه المشكلات أدوية الخصوبة التي تساعد على التبويض.

-الحمل. يظل الجريب الذي تكوَّن أثناء التبويض موجودًا أحيانًا في المِبيَض خلال فترة الحمل. وقد يزداد حجمه في بعض الحالات.

-انتباذ بطانة الرحم يمكن أن تلتصق بعض الأنسجة بالمبيض وتكوِّن كيسًا.

-العدوى الشديدة في الحوض. في حال انتشار العدوى ووصولها إلى الـمبيضين، يمكن أن تسبب تكوُّن التكيسات.

-تكيسات المبيض السابقة، إذا كان تكوَّن لديكِ كيس على المبيض من قبل، فسيزداد احتمال تكوُّن المزيد من الأكياس.