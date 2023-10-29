شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمنع تفشى مرض الجدرى.. أبرزها عزل المصاب عن الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف لدى الجميع أن مرض الجدرى من أحد الأمراض الجلدية المعدية التى يجب أن يلتزم فيها المصاب بالانعزال عن الآخرين منعًا لاتنشار مرض الجدرى، وفقًا لما أكدته الدكتورة دعاء عثمان أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة أسيوط فى تصريح خاص لـ"الخليج 365".

طرق الوقاية من تفشى مرض الجدرى

عندما تشعر الأم بأن طفلها يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة أو التهاب فى الزور فيجب عليها منع اختلاط نجلها مع الآخرين حتى لا تنتشر العدوى، لأن هناك احتمالية إصابة الطفل بمرض الجدرى أو باى فيروس آخر.

يستعمل الطفل المصاب بالجدرى ادوات خاصة به حتى تسقط القشور الناتجة من الحبوب على جسمه.

ملابس الطفل المصاب تغسل لوحدها منعًا لانتقال العدوى.

عزل الطفل المصاب عن الآخرين سوى فى البيت أو المدرسة أو النادى، لمدة من 7 إلى 10 أيام.

طرق نقل عدوى مرض الجدرى

أوصت الدكتورة دعاء الأشخاص بابتعاد مرضى الجدرى عن الأطعمة الحارة، والمواد الغذائية التى تحتوى على مجموعة من التوابل والبهرات الكثيرة، وتجنب الثوم والخل.

وأشارت استشارى الأمراض الجلدية إلى طرق نقل مرض الجدرى عن طريق اللعاب والتنفس، أو السعال، أو العطس، مشيرة إلى أن الحبوب التى تحدث نتيجة الطفح الجلدى نتنقل عن طريق ارتدى الملابس وتسبب أيضًا إلى نقل المرض من شخص إلى الآخر.

تطعيم الجدرى عند الأطفالتطرقت أستاذ الأمراض الجلدية إلى أن تطعيم الجدرى عند الأطفال من سنة إلى سنة ونصف الجرعة الأولى، بينما الجرعة الثانية تكون من عمر 4 إلى 6 سنوات.