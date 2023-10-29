شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض للدخان لفترات طويلة يضر بصحة الجهاز التنفسى لديك.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى شعراوى، أستاذ الأمراض الصدرية بطب الإسكندرية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الشخص الذى يتعرض للدخان لفترات طويلة يسبب له مضاعفات صحية منها أضرار بالجهاز التنفسى، وأيضًا التأثير المباشر على الأنف والحلق والحنجرة.

وتطرق استشارى الأمراض الصدرية إلى المشاكل الصحية الخطيرة الناتجة للتعرض للأدخنة باستمرار بعد الأضرار التى تؤثر على الجهاز التنفسى للفرد، ما يترتب عليها تهيج الأغشية المخاطية الخاصة بالجهاز التنفسى، وزيادة الإفرازات، وزيادة الكحة والعطس، وتقلص عضلات الحنجرة ممايؤدى الى غلق الحنجرة ذاتها.

وأيضًا أسفل الجهاز التنفسى يكون التأثير بشكل أكبر ناتج عن التعرض للدخان الذى يسبب مخاطر صحية بالغة على صحة الأفراد من بينها التهابات الشعب الهوائية والتهابات القصبة الهوائية المزمنة، ويحدث تضيق فى فتحة الشعب الهوائية وتصبح أقل من الطبيعى، بالإضافة الى صعوبة دخول وخروج الهواء، ما يؤدى إلى خطر الإصابة بالالتهابات الرئوية الحادة .

كما أوضح الدكتور هانى مدى خطورة تعرض مريض حساسية الجهاز التنفسى للدخان أو للأدخنة لفترات طويلة سيحدث له مضاعفات أكثر من الشخص العادى، فهذا المريض يحتاج الى العلاج بصورة مكثفة ،ومن المحتمل دخوله المستشفى لدرجة احتياجه لجهاز التنفس الصناعى .

اما بالنسبة للأطفال فإن الجهاز التنفسى لديهم يكون فى مرحلة النمو ، فبالتالى تصبح المضاعفات الصحية الناتجة من خطر التعرض للدخان لفترات طويلة أشد خطورة ، وأيضا الأطفال الذين يعانون من الحساسية يكون أكثر عرضة لمشاكل استنشاق الدخان .

نصائح لتجنب مخاطر التعرض للأدخنة:أغلاق منافذ المساكن قدر المستطاع.

ضرورة استخدام الكمامات.

شرب المياه بكثرة وهذا ما يسمى ترطيب الجهاز التنفسى ،من أجل تقليل حدة الدخان.

التزام مرضى الأمراض المزمنة بتناول الأدوية فى مواعيدها حتى لا يحدث لديهم أى مخاطر صحية نتيجة التعرض للأدخنة.