مدير إدارة الاستثمار في الصحة: ملتقى الصحة العالمي يهدف إلى التوعية الصحية ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير إدارة الاستثمار في وزارة الصحة الدكتور “عادل منشي”، أن ملتقى الصحة العالمي يهدف إلى التوعية الصحية ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هذا الملتقى الذي يعقد في نسخته الرابعة هي فرصة مهمة لتشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة.

وأفاد بأن تنظيم الملتقي يأتي في ظل جهود الدولة السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.