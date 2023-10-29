شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم شوربة الكرنب.. دايت سريع هيخسسك ٥ كيلو فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم شوربة الكرنب هو أحد الأنظمة الغذائية التى تساعد على إنقاص الوزن، ويتضمن هذا الريجيم تناول شوربة الكرنب لمدة أسبوع مع إدخال الأطعمة الأخرى منخفضة السعرات الحرارية تدريجيًا، مثل الفواكه والخضراوات النيئة، في النظام الغذائي على مدار الأسبوع، وبحسب الخبراء يساعد ريجيم الكرنب على إنقاص الوزن 5 كيلو جرامات فى الأسبوع، بحسب موقع medical news today. ريجيم الكرنب لإنقاص الوزنريجيم الكرنب يساعد بشكل كبير فى انقاص الوزن، لأن الكرنب منخفض جدًا في السعرات الحرارية، فلا يوجد حد للكمية التي يمكن أن يستهلكها الشخص أثناء اتباع هذا النظام الغذائي، بالإضافة إلى أنه يمكن شرب المشروبات غير المحلاة ومنخفضة السعرات الحرارية، مثل شاي الأعشاب والقهوة السوداء. جدول ريجيم الكرنب وفي أوقات معينة على مدار الأسبوع، يمكن للشخص إضافة أطعمة أخرى منخفضة السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي، على النحو التالي:



اليوم الأول: تناول شوربة الكرنب والفواكه النيئة، ولكن بدون الموز.

اليوم الثاني: تناول شوربة الكرنب والخضروات المطبوخة أو النيئة، ولكن بدون البطاطس.

اليوم الثالث: تناول شوربة الكرنب والفواكه والخضروات النيئة قليلة الدسم، ولكن بدون البطاطس أو الموز.

اليوم الرابع: تناول شوربة الكرنب والحليب خالي الدسم وما لا يزيد عن 8 موزات.

اليوم الخامس: تناول شوربة الكرنب وست حبات طماطم و565 جرامًا من لحم البقر (أو بديل لحم البقر مثل السمك أو الدجاج).

اليوم السادس: تناول حساء الكرنب، وعدد غير محدود من الخضروات ولكن بدون البطاطس، وعدد غير محدود من لحم البقر (أو أي خيار آخر من البروتين).

الخليج 365: تناول شوربة الكرنب وعصير الفاكهة الخالي من السكر والأرز البني.

يوفر اتباع هذا النظام الغذائي عادةً أقل بكثير من 1000 سعرة حرارية يوميًا خلال الأيام 1-3 وحوالي 1000-1200 سعرة حرارية يوميًا خلال الأيام 4-7.

نظرًا لأنه يوفر عددًا قليلًا جدًا من السعرات الحرارية، يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظام ريجيم الكرنب الغذائي عدم ممارسة الرياضة خلال الأسبوع. لن يكون لدى أجسامهم ببساطة ما يكفي من السعرات الحرارية لإنفاقها بشكل صحي أثناء النشاط الإضافي.

هل ريجيم الكرنب فعالا لإنقاص الوزن؟

من المرجح أن يفقد الأشخاص الذين يتبعون ريجيم الكرنب بصرامة بعض الوزن، حوالى ٥ كيلو أسبوعيًا أو أكثر، وذلك لأنه يتضمن على تناول عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية كل يوم، ومع ذلك، في معظم الحالات، يستعيد الأشخاص هذا الوزن المفقود بسرعة بمجرد عودتهم إلى نظامهم الغذائي المعتاد.

من المهم أن نلاحظ أن حوالي 34% فقط من فقدان الوزن الذي يحدث خلال الأسبوع الأول من اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يكون من الدهون في الجسم ومن المرجح أن يأتي باقي الوزن المفقود من الأنسجة العضلية والمياه من الاحتياطيات داخل الخلايا وخارجها.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي قاسي أيضًا إلى تقليل معدل التمثيل الغذائي لدى شخص ما، مما قد يسبب زيادة الوزن أو منع فقدان الوزن فيما بعد.

عندما لا يحصل الجسم على سعرات حرارية كافية، فإنه يضطر إلى تفكيك العضلات للحصول على الطاقة، كلما انخفضت كتلة العضلات، كان التمثيل الغذائي أبطأ، حيث تحرق العضلات سعرات حرارية أكثر أثناء الراحة من الدهون.

مثل العديد من الأنظمة الغذائية الرائجة الأخرى، فإن ريجيم الكرنب الغذائي ليس خطة واقعية لفقدان الوزن على المدى الطويل،إن تناول عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية لن يوفر على الأرجح ما يكفي من التغذية للجسم ليعمل بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات، وانخفاض الوظيفة الإدراكية، والشعور بالمرض أو الإرهاق.