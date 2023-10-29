أفضل قهوة للتنحيف وحرق الدهون وتنظيف الجسم من السموم

بيروت - نادين محمد - أصبحت مشكلة الوزن الزائد وتراكم الدّهون، من أبرز المشاكل التي يبحث الجميع عن حلول جذريّة لها. ولكن الخبر السار هو أنّ هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي لمساعدتك على حرق الدهون العنيدة، والحصول على إطلالة مفعمة بالرشاقة. في ما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، مشروب القهوة وفوائدها الرائعة لتخليص الجسم من الوزن الزائد والتمتع بجسم مثالي.

مشروبان سحريان لحرق الدهون وتنظيف الجسم من السموم

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مشروب القهوة والبابونج لحرق الدهون وطرد السموم من الجسم

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يعمل هذا المشروب على إذابة الدهون وطرد الغازات المزعجة من الأمعاء وتنظيف الجسم من السموم.

المكوّنات:

ربع كوب من قشر القهوة.

ربع كوب من اليانسون.

ربع كوب من البابونج.

ربع كوب من الشمر.

طريقة التحضير والاستخدام:

اطحني جميع المكوّنات السابقة معاً. ضعي جميع المطحون في برطمان زجاجي. انقعي ملعقة من المطحون في كوب ماء ساخن واتركيه لمدة 4 ساعات. اشربي المشروب كل يوم قبل وجبة الغداء.

مشروب القهوة والزنجبيل لحرق دهون الكرش

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يُعتبر مزيج قشر القهوة مع الزنجبيل من أهم الخلطات الطبيعية المستخدمة في علاج العديد من الحالات بل والوقاية منها، وبالإمكان استخدام القشور بشكل أساسيّ للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وأماكن أخرى في الجسم؛ لاحتواء المزيج على نسبة عالية من مضادّات الأكسدة التي تمنع أكسدة الدهون وتراكمها في الجسم.

المكوّنات:

ربع كوب من قشر القهوة غير المطحونة.

ربع كوب من الزنجبيل.

ربع كوب من حبة البركة (الحبة السوداء).

ربع كوب من التمر.

ربع كوب من اليانسون.

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي قشور القهوة على نار هادئة في طاسة من غير أي مادة دهنية. قومي بتحميص قشر القهوة ثم ضيفي الزنجبيل والتمر واليانسون وحبة البركة. اتركي باقي المكوّنات لمدة دقيقة على النار الهادئة ثم اتركي المكوّنات لتهدأ. اغلي المكوّنات في ماء ساخن لمدة دقيقة لا أكثر. صفي المغلي وضعي المشروب في زجاجة نظيفة واتركيه في الثلاجة. قومي بتسخين المشروب قليلاً بعد خروجه من الثلاجة. استخدمي المشروب يومياً بعد الوجبات الرئيسية.

فوائد القهوة وقشورها للتخسيس

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أثبتت العديد من الدراسات أنّ القهوة لها دور إيجابي في تنحيف الجسم والتخلص من ترهلات الجلد، حتى إن قشور القهوة لها دور إيجابي في تفتيت الدهون العنيدة، وذلك بفضل المركبات الموجودة في القهوة من أحماض الكلوروجينيك التي تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بأشكال مختلفة، وتعرف بتأثيرها في عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن. إضافة الى الفوائد الآتية:

تبطئ قشور القهوة من عملية إنتاج الجلوكوز في الجسم خاصة بعد تناول الأطعمة المليئة بالدهون.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في قشر القهوة على حرق الدهون بشكل مثالي.

تُساعد القهوة في تعزيز تنحيف الجسم عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية.

يعمل قشر القهوة كمدر للبول ويزيد إنتاج البول وتخفض حجم السوائل في الجسم.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات

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