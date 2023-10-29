بيروت - نادين محمد - لا يمكن إنكار أن تخسيس الوزن يمكن أن يكون رحلة صعبة للغاية، إلا أن التخلص من دهون البطن العنيدة يمكن أن يكون أكثر صعوبة. علاوة على ذلك، لا يمنعك البطن البارز من ارتداء الجينز المفضل لديك فحسب، بل يعرضك أيضاً لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى مرض السكري من النوع 2. وبالتالي، من المهم والضروري تضمين المشروبات التي تساعدك على حرق الدهون بسرعة أكبر عن طريق بدء عملية التمثيل الغذائي قبل النوم. فيما يأتي تُقدم لك، "الجميلة"، مشروب مهدئ يمكن أن يحسن النوم ويعزز فقدان الوزن.

مشروب قبل النوم لحرق دهون البطن بسرعة

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مشروب الزنجبيل والصبار لحرق دهون البطن قبل النوم

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قد تكون دهون البطن أحياناً عنيدة وتقاوم كل المحاولات، وبدلاً من الشعور باليأس، إليك مشروب بسيط ولكن فعال لمساعدتك على إنجاز مهمتك بفقدان الوزن وفي الوقت نفسه التخلص من دهون البطن التي تزعجك. تناول كوب واحد فقط من هذا المشروب قبل النوم يساعدك على حرق الدهون في الجسم، خاصة دهون البطن. هذا المشروب سهل التحضير ويعطي نتائج جيدة في وقت قصير شريطة تناوله بشكل منتظم.

المكوّنات:

حبة من الخيار.

باقة من البقدونس أو الكزبرة .

حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

ملعقة كبيرة من عصير الصبار.

نصف كوب من الماء.

اجمعي هذه المكوّنات الطازجة والصحية وحضري هذا المشروب المنعش وتناوليه قبل النوم وتخلصي من دهون البطن الزائدة للأبد.

فوائد مشروب الزنجبيل والصبار

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الزنجبيل : يحفز التمثيل الغذائي ويمنع الإمساك ويذيب الدهون غير المرغوب بها. إذا كنت تريدين بطن مسطح، احرصي على إدخال الزنجبيل بشكل منتظم في نظامك الغذائي. تعمل كل مكوّنات الزنجبيل بالتناغم معاً لمنع الإفراط في تناول الطعام وإزالة دهون البطن بسرعة.

عصير الصبار: يعتبر علاجاً فعالاً للغاية لفقدان الوزن لأنه يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تساعد على تأخير ظهور الجزيئات الحرة في الجسم، بل وتخفيف الالتهابات أيضاً. وهو يسرع عملية التمثيل الغذائي التي تساعد على استهلاك المزيد من الطاقة. هذه العملية تساعد على استقرار وتخفيض مؤشر كتلة الجسم.

الخيار: أدخليه في نظامك الغذائي إذا أردت تقليل دهون البطن. فهو منعش وغني بالماء والألياف وفقير بالسعرات الحرارية. تحتوي حبة خيار كاملة على 45 سعرة حرارية فقط مما يجعلها خياراً رائعاً للمعدة.

البقدونس والكزبرة: منخفضان جداً في السعرات الحرارية وغنيّان بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الحيوية التي تساعد على تخفيف احتباس المياه دون التسبب بالانتفاخ أو الانزعاج في البطن.

الليمون: يقضي على جميع السموم المتراكمة في الجسم وهذا يساعد على إذابة الدهون بسرعة أكبر لأن التمثيل الغذائي للدهون يصبح أسرع حين يتم إزالة الشوائب من الجسم.



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