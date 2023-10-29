شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل friends بالسكتة القلبية.. اعرف الأعراض وعلامات التحذير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى نجم مسلسل Friends عن عمر يناهز 54 عامًا غرقًا في جاكوزي داخل منزله بولاية لوس أنجلوس، نتيجة السكتة القلبية، إليك كل ما تريد معرفته عن أعراض السكتة القلبية والتى تحدث عندما يتوقف القلب فجأة وبشكل غير متوقع عن الضخ وعلامات التحذير:

وفقًا للمعاهد الصحية البريطانية "NIH"، فإن السكتة القلبية هي حالة طبية طارئة، حيث يموت تسعة من كل 10 أشخاص بالسكتة القلبية خارج المستشفى، غالبًا في غضون دقائق إذا لم يتم إنقاذهم سريعًا.

أعراض السكتة القلبية قد يصاب الشخص بسكتة قلبية إذا ظهرت عليه هذه الأعراض:

ينهار فجأة ويفقد الوعي

لا يتنفس ويلهث الشخص للحصول على الهواء

لا يستجيب للصراخ أو الاهتزاز

ليس لديه نبض

تشمل عوامل الخطر المهمة السكتة القلبية السابقة، وأمراض القلب التاجية، وأمراض صمام القلب، وعيوب القلب الخلقية، وعدم انتظام ضربات القلب الناجم عن الجينات الخاطئة، ومع ذلك، فإن نصف حالات توقف القلب تحدث لأشخاص لا يعرفون أنهم يعانون من مشكلة في القلب.

يكون لدى معظم الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية عرض واحد أو أكثر في الساعة التي سبقت الحدث، قد تظهر بعض الأعراض قبل بضعة أسابيع من السكتة القلبية. لكن العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية لم تظهر عليهم أعراض سابقة.

علامات تحذير السكتة القلبية

ضيق في التنفس (أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال)

التعب الشديد

ألم في الظهر

باعراض تشبه اعراض الانفلونزا

آلام في البطن، وغثيان، وقيء

ألم في الصدر، وخاصة الذبحة الصدرية (أكثر شيوعًا عند الرجال مقارنة بالنساء)

الدوخة أو الإغماء المتكرر، خاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو الجلوس أو الاستلقاء على الظهر

خفقان القلب، أو الشعور كما لو أن قلبك يتسارع أو يرفرف أو يتخطى النبض.