شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض قرحة المعدة وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرحة المعدة هي تقرحات على بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وتسبب أعراضًا مزعجة لمن يعانى منها وأبرز أعراض قرحة المعدة ألم البطن، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض قرحة المعدة وطرق علاجها، بحسب موقع family doctor

أعراض قرحة المعدة ​تشمل أعراض قرحة المعدة-الانزعاج بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر)

-الانزعاج عند تناول الطعام أو الشراب (قرحة المعدة)

-ألم في المعدة يوقظك في الليل

- تشعر بالشبع بسرعة

-انتفاخ أو حرقان أو ألم خفيف في معدتك

- ألم المعدة يأتي ويذهب أيامًا أو أسابيع في كل مرة ويستمر الانزعاج لمدة دقائق أو ساعة.

إذا أصبحت القرحة مثقوبة (ممزقة)، فإنها تصبح قرحة نازفة. هذا يمكن أن يسبب الأعراض التالية:-غثيان

-قيؤ الدم

-فقدان الوزن بشكل غير متوقع

دم في البراز أو براز داكن اللون

ألم في ظهرك

علاج قرحة المعدةعلاج قرحة المعدة يكون بالمضادات الحيوية

سوف يعطيك طبيبك دواء مضاد حيوي لعلاج عدوى الملوية البوابيةسيكون عليك تناوله لمدة 2 إلى 3 أسابيع. قد يقترح طبيبك أيضًا العلاج الثلاثي. هذا مزيج من مضادين حيويين ومثبط مضخة البروتين (PPI). مثبطات مضخة البروتون (PPIs) هي حبوب تقلل من كمية حمض المعدة الذي تصنعه الغدد الموجودة في بطانة المعدة.

مضادات الحموضة

قد يقترح طبيبك أدوية لتقليل أحماض المعدة. قد تضطر إلى تناولها لمدة تصل إلى 8 أسابيع.

أدوية أخرىيمكن استخدام العديد من الأدوية الأخرى للمساعدة في علاج القرحة. هناك نوعان من الأدوية (حاصرات H2 ومثبطات مضخة البروتون) تقلل من كمية الحمض التي تنتجها معدتك. توفر الأدوية المضادة للحموضة المتاحة دون وصفة طبية راحة مؤقتة. يؤدي التدخين إلى تفاقم الانزعاج. في الحالات الشديدة، قد تحتاج لعملية جراحية. تتفاقم القرحة بدون علاج.





التعايش مع قرحة المعدة إذا كنت تعاني من قرحة، فتجنب الأشياء التي تزيد من ألم القرحة لديك. وهذا يعني تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والتدخين. إذا كنت تتناول الأسبرين أو الإيبوبروفين لعلاج الألم المزمن، تحدث مع طبيبك. وقد يقترحون بديلا. حافظ على نظامك الغذائي متوازنا. حاول تناول وجبات صغيرة ومتكررة عندما تشعر بالألم.