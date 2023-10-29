شكرا لقرائتكم خبر عن إذا لاحظتها توجه للطبيب فورًا.. الكشف عن علامة تظهر في العين تشير إلى إصابة الرجال بمرض خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا لاحظتها توجه للطبيب فورًا.. الكشف عن علامة تظهر في العين تشير إلى إصابة الرجال بمرض خطير