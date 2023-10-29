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عدن - ياسمين التهامي - هل تناول المشروبات الساخنة في أكواب ورقية مضر بالصحة.. إليك الإجابة"؟



وجه العلماء تحذير شديد من تناول القهوة أو الشاي في الأكواب الورقية لأنه يعرضك لخطر ابتلاع آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، ووفقاً لدراسة حديثة نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، فإن مشروبًا ساخنًا في الأكواب الورقية يمكن أن يتلوث بجزيئات البلاستيك الصغيرة في دقائق معدودة.



وتعمل هذه الجزيئات من البطانة الداخلية للكوب في جعله مقاومًا للماء، كما تجعل من الصعب إعادة تدوير الأكواب، وأجرى الباحثون تجارب في المعهد الهندي للتكنولوجيا، وذلك بوضع الماء الساخن في أكواب ورقية لمعرفة عدد المواد البلاستيكية الدقيقة التي تم إطلاقها.

وقام الباحثون بسكب الماء الساخن في أكواب ورقية بحجم 100 مل وتركوها لمدة 15 دقيقة،هذا هو الوقت، وفقًا للاستطلاعات، الذي يفضلها معظم الناس لإنهاء مشروبهم، عندما فحص الباحثون الماء الساخن تحت مجهر قوي، وجدوا في المتوسط 25 ألف قطعة بلاستيكية دقيقة في كل كوب،وعُثر على معادن مثل الزنك والرصاص والكروم في الماء واقترح الباحثون أن هذه جاءت من نفس البطانة البلاستيكية.

ومن جهتها قالت الدكتورة سودها جويل، المؤلفة الرئيسية للدراسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا: “الشخص العادي الذي يشرب ثلاثة أكواب من الشاي أو القهوة يوميًا، في كوب ورقي، سينتهي به الأمر بتناول 75 ألف جزيء صغير من البلاستيك غير المرئي للعين المجردة”.

وقد تم تحديد الجزيئات البلاستيكية بحجم ميكرون، ويبلغ عرض شعرة الإنسان 25 ضعف هذا الحجم.

وتابعت الدكتورة جويل: “تعمل المواد البلاستيكية الدقيقة كناقل للملوثات مثل الأيونات والمعادن الثقيلة السامة مثل البلاديوم والكروم والكادميوم. عند تناولها بانتظام بمرور الوقت، قد تكون آثارها الصحية خطيرة”.

وهناك قلق متزايد بشأن البلاستيك الموجود في تغليف المواد الغذائية، ولكن هناك القليل من الأدلة حول كيفية تأثيره على صحة الإنسان.