شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء الإصابة بمرض الصدفية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال باليوم العالمي للصدفية في 29 أكتوبر من كل عام، وتسبب الصدفية احمرارًا وحكة وتقشرًا في الجلد قد تتفاقم بمرور الوقت وتؤدى أحيانا الى الإصابة بالاكتئاب، وسيوضح التقرير التالى الأسباب التي تعرضك لخطر الإصابة بهذا المرض، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

أسباب الإصابة بمرض الصدفية 1.الإجهاد

يؤثر التوتر بشكل كبير على الأفراد المصابين بالصدفية، حيث تشير الأدلة العلمية إلى أن ارتفاع مستويات التوتر يمكن أن يؤدى إلى استجابات التهابية في الجسم، ما يؤدى إلى تفاقم أعراض الصدفية، ودائمًا ما ينصح الأطباء بالتقليل من التوتر عن طريق ممارسة اليوجا، والتأمل، وكتابة اليوميات التي يمكن أن تعزز صحتك العقلية والعاطفية.

2.الالتهابات

يمكن أن تكون بعض أنواع العدوى، خاصة عدوى المكورات العقدية، محفزات لنوبات الصدفية، ويعد الوعي بمخاطر العدوى، وممارسة النظافة الجيدة أمرًا حيويًا في منع العدوى من تفاقم أعراض الصدفية، ويمكن أن يساعد العلاج المبكر للعدوى أيضًا في إدارة الصدفية.

3.عوامل الطقس

مما لاشك فيه أن الطقس البارد والجاف يسبب مشاكل جلدية، ويؤدي إلى تفاقم مرض الصدفية، ويمكن أن يؤدى نقص الرطوبة إلى جفاف الجلد، والذي غالبًا ما يرتبط بتفاقم أعراض الصدفية.

ومن جانبه يقترح سانشي تيواري خبير التغذية، أن اتخاذ تدابير وقائية مثل الاستخدام المنتظم للمرطبات والملابس المناسبة يمكن أن يساعد في التخفيف من آثار الظروف الجوية السيئة، كما يجب عليك الحفاظ على بشرتك نظيفة، ورطبة لتتمكن من تحمل الظروف الجوية القاسية.

4. الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تؤدى عن غير قصد إلى الإصابة بالصدفية، أو تفاقمها لدى الأفراد، خاصة أولئك الذين لديهم استعداد وراثي، ومن الضروري بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصدفية أن يكونوا على علم بالآثار الجانبية المحتملة للأدوية، واستكشاف البدائل عن طريق الطبيب المختص.



