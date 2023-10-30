شكرا لقرائتكم خبر عن النصائح الخمس الذهبية لمريض البواسير.. أهمها تناول الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البواسير أحد أكثر المشكلات إزعاجًا، يعانى صاحبها من الألم أثناء التبرز، وقد يكره بعضهم فكرة التبرز ويخاف منها نتيجة الألم الذي يعانيه، وفقًا لتقرير نشر فى موقع health harvard edu فإن أعراض البواسير المرضية كثيرة وكلها مزعجة، منها الشعور بالحكة الشديدة، فضلاً عن الألم الحاد عند الاخراج، كذلك يعانى بعض المرضى من النزيف الدموى أثناء التبرز.

وتابع التقرير أن البواسير نوعان داخلية وأخرى خارجية، من فتحة الشرج، وغالبًا ما يعانى مرضى البواسير من عدم الرغبة فى دخول الحمام خوفًا من الالم، ما قد يساعد على تيبس البراز لديهم والإصابة بالإمساك المزمن، وهو ما يفاقم من حالتهم، لذا لابد من متابعة مريض البولسير لدى مختص على الدوام يتابع ويعالج التغيرات التى تطرأ على الحالة، فضلا عن بعض النصائح الهامة التى تعزز من تحسين حالة البواسير وتقلل من فكرة التهابها والنزيف بها.

ومن أبرز هذه النصائح التى ذكرها التقرير

تناول الألياف الغذائية، فالألياف تساعد بشكل كبير على حركية الأمعاء والمعدة، وتعزز من سلامة الهضم والتمثيل الغذائى وبالتالى لا يعانى المريض البواسير من مشكلات بالاخراج مطلقا، مما يدعم من حركية المعدة ويقيه من الالتهابات المحتملة بها، ويمكن أيضا اللجوء الألياف فى صورتها الدوائية وهو ما يستوجب وصفها من قبل الطبيب المختص المتابع للحالة.

لا تتأخر عن دخول الحمام متى شعرت بذلك، لأن تأخير التبرز من شأنه أن يزيد من قساوة البراز وتيبسه وهو ما يجعل الإصابة بالامساك أمرا محتملا متكررا، مما يسبب الالتهاب للبواسير وتتفاقم الحالة

اجلس فى ماء دافئ لمدة عشر دقائق لأكثر من مرة فى اليوم قد تصل حد الثلاث مرات، وهو ما يساعد على تقليل حدة الالتهاب والانتفاخ فى البواسير ويساعد على عدم تعرضها النزيف ويقلل حدة الرغبة فى الحركة بها ويقلل الألم بشكل كبير

عند الجلوس على مقعد الحمام ضع كرسيا تحت قدميك ليضغط على بطنك أثناء التبرز وهو ما يساعد على مقاومة الامساك وعدم الشعور بالمزيد من الالم

على مريض البواسير الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار ساعات اليوم، فصلا عن المشروبات الدافئه العشبية بدون إضافة سكر، لأنها تعزز من تليين البراز وتقلل من قساوته وتساعد على مقاومة الامساك المزمن