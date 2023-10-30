شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن الأكثر عرضة لنقص فيتامين "د".. استشارى توضح الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص فيتامين د ينتشربشكل كبير بين كبار السن وهو ما يؤثر على صحتهم، ويساعد هذا الفيتامين فى تكوين العظام وتحسين عمل العضلات والجهاز العصبى المركزى والمخ، الجهاز المناعى، القلب والأوعية الدموية، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين د عند كبار السن وطرق العلاج.

قالت الدكتورة سامية عبد الرحمن، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، إن أبرز أعراض نقص فيتامين د عند كبار السن هى الإرهاق والإجهاد، والضعف العام، وآلام فى العظام والعضلات، والأرق وعدم النوم والالتهابات المتكررة، مثل نزلات البرد، والاكتئاب، ونقص المناعة.

وأوضحت أن علاج نقص فيتامين د يكون بتناول أقراص فيتامين د أو بالحقن، حسب حالة المريض الصحية، وهل يعانى من مضاعفات صحية وقدرة الجهاز الهضمى على امتصاص هذا الفيتامين.

وأشارت إلى أن الطبيب يجب أن يتابع حالة المريض الذي يعانى نقص فيتامين د، حيث إن تناول جرعات كبيرة من هذا الفيتامين له مخاطر على المريض، موضحة أن العلاج يكون أيضا بالتعرض لأشعة الشمس فى الصباح لمدة ربع ساعة يوميا، مع تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د منها: صفار البيض، اللبن، الزبادى، والجبن، والأسماك الدهنية مثل السلمون.

جدير بالذكر أن هناك مضاعفات خطيرة قد تحدث نتيجة نقص فيتامين د منها انخفاض كثافة العظام وكثرة التعرض للكسور، قلة المناعة وكثرة الإصابة بالمرض، كما يؤثر نقص فيتامين د على الحالة النفسية للمريض نتيجة تأثير فيتامين د على هرمون السيروتونين المسئول عن تحسين المزاج.