«الصحة» توضح أهمية الإفطار المتوازن قبل الدوام

يذكر أن معايير الإفطار الصحي، تتضمن تناول طعام مفيد للجسم؛ تحسبا لإمضاء فترة تتجاوز من ست إلى سبع ساعات يوميا في النوم تدفع الجسم إلى مصدر للطاقة، وتغذية الدماغ والخلايا.

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أهمية تناول الإفطار الصحي المتوازن.

محمد يوسف

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