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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أهمية الإفطار المتوازن قبل الدوام والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أهمية تناول الإفطار الصحي المتوازن.
وأضافت الوزارة، عبر منصة «إكس»، أنه ينبغي تغذية العقل والجسد بتناول الإفطار الصحي المتوازن قبل بدء الدوام.
يذكر أن معايير الإفطار الصحي، تتضمن تناول طعام مفيد للجسم؛ تحسبا لإمضاء فترة تتجاوز من ست إلى سبع ساعات يوميا في النوم تدفع الجسم إلى مصدر للطاقة، وتغذية الدماغ والخلايا.
https://x.com/LiveWellMOH/status/1718504031801249922?s=20