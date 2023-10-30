صحة ورشاقة

الإفراط في شرب الشاي يضر صحة القلب

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت خبيرة تغذية روسية، أن الإفراط في شرب الشاي يسبب عدم انتظام دقات القلب وصداعاً في الرأس.

وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا: «عند شرب الشاي بكميات زائدة، يزداد العبء على الكلى، وكذلك فرط توتر الجهاز العصبي».

كما نقل عنها موقع روسيا اليوم، يوصى بشرب ما لا يزيد على 4 – 5 أكواب من الشاي الأخضر، أو 3 – 4 أكواب من الشاي الأسود، يومياً، لأن الشاي مثل القهوة، يحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يؤثر سلباً في الحالة الصحية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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