أسباب تقرحات الفم وكيفية التخلص منها بعلاجات مجربة وسريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - تعد تقرحات الفم غير ضارة، ولكنها مؤلمة ومزعجة في بعض الأحيان قد تسبب صعوبة في تناول الطعام والتحدث. يمكن بشكل عام، أن تكون قرح الفم صغيرة الحجم، و يتراوح عرضها من ملليمتر واحد إلى عدة سنتيمترات ويمكن أن يكون هناك أيضًا تشققات في الأسطح الداخلية الرطبة للفم. قد تكون التقرحات باللون الرمادي أو الأصفر أو الأبيض، وعلي الرغم من أنها حالة شائعة إلا أنها يمكن أن تكون مقلقة عندما يتكرر ظهورها.

أسباب تقرحات الفم

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الحساسية تجاه الأطعمة مثل الشوكولاتة والفول السوداني والبيض والحبوب واللوز والفراولة والجبن والحمضيات

العدوى الفيروسية (القروح الباردة)

ردود الفعل الناتجة عن تناول الأدوية

الطعام الحار

سوء نظافة الفم

رد فعل تحسسي بسبب بكتيريا الفم

الأشخاص الذين يعانون من الإمساك سيصابون أيضًا بتقرحات الفم.

بعد الإقلاع عن التدخين مباشرة يصاب بعض الأشخاص بتقرحات في الفم.

عض الجزء الداخلي من خدك عن طريق الخطأ أثناء التحدث أو الأكل مما قد يؤدي إلى قرحة مؤلمة في الفم.

أطقم الأسنان والأقواس غير الملائمة حيث يمكن أن يزيد ذلك من فرص الإصابة بتقرحات الفم.

الإجهاد هو سبب آخر لتقرحات الفم لأنه من المعروف أن الإجهاد المزمن يضعف جهاز المناعة وضعف جهاز المناعة يمكن أن يؤدي إلى تقرحات الفم.

تلف اللثة بسبب فرشاة الأسنان أو استخدام معجون الأسنان الخاطئ يمكن أن يسبب تقرحات الفم.

قد يتسبب العلاج الإشعاعي لعلاج السرطان تقرحات الفم، وأيضاً العدوى الفطرية .

يمكن أن تؤثر صحة أمعائك بشكل مباشر على صحة فمك. لذلك، إذا كانت تقرحات الفم حمراء وملتهبة، فقد تشير إلى مشاكل في الهضم.

عندما يكون الجهاز المناعي ضعيفا، يمكن أن يؤدي إلى تقرحات الفم. للحفاظ على قوة جهازك المناعي، اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا وحاولي تقليل مستويات التوتر.

أعراض تقرحات الفم

عادة ما تحدث القرح في الجزء الأمامي من الفم. يمكن أن يشعر الشخص بالحرقان أو الوخز حتى قبل ظهور القرح.، يعاني الشخص من الحمى والخمول وتورم اللثة. إذا فشلت محاولات العلاج خلال شهر، فيجب الفحص بإجراء خزعة.

تشخيص قرحة الفم

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اذا كانت قرحة الفم لديك خفيفة، فلا داعي للفحص. يجب استشارة الطبيب إذا كانت قرحة الفم تسبب الألم أو إذا كانت متكررة. احرصي على زيارة الطبيب إذا استمرت تقرحات الفم لأكثر من 3 أسابيع أو إذا كانت أي قرحة غير قابلة للشفاء بشكل مزمن لفترة أطول من الوقت، فإنها تتطلب عناية طبية لأنها تتطلب خزعة لاستبعاد السرطان، لأن القرحة المزمنة غير القابلة للشفاء يمكن أن تكون إما اضطرابًا في المناعة الذاتية أو يمكن أن تكون سرطانًا.

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علاج قرح الفم

من المهم شطف فمك بانتظام بالماء المالح وصودا الخبز لصحة الفم.

يمكنك وضع شاي البابونج على القرح أو محاولة مضمضته في فمك ثم ابتلاعه.

إذا كنت دائمًا عرضة لتقرحات الفم، فحاولي تعزيز جهازك المناعي بالأعشاب التي تعزز المناعة أيضاً إذا كان هناك نقص أساسي في العناصر الغذائية، فإن تناول مكمل يومي من 10 إلى 50 ملليجرام من فيتامينات ب المركب سيمكنه علاج والوقاية من تقرحات الفم.

يمكن للثلج أن يخفف الألم ويجفف القروح بسرعة ومن الضروري أن تقومي بتطبيقه مباشرة لمدة أربعين دقيقة أو عدة مرات في اليوم حيث يمكن أن يسمح للتقرحات بالشفاء.

حاولي تناول نظام غذائي متوازن وتجنب الأطعمة الحارة والمالحة والحمضية التي يمكن أن تزيد من تفاقم المشكلة.

تناولي عصير البرتقال فهو غني بفيتامين C ويمكن أن يساعد في الوقاية من تقرحات الفم.

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ضعي العسل أو زيت جوز الهند على القرح. كلاهما له خصائص مضادة للميكروبات تساعد على تقليل القرحة.

استخدمي فرشاة أسنان جيدة ذات شعيرات ناعمة لأن الصلبة منها قد تؤدي إلى الإصابة بالقرح.

أضيفي بعض الماء إلى مسحوق الكركم، واصنعي عجينة سميكة وضعيها على القرح. وذلك لأن الكركم له خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات تقلل الألم والالتهابات.

كيفية الوقاية من تقرحات الفم

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يمكنك إجراء فحوصات منتظمة للأسنان.

استخدمي دائمًا فرشاة ذات شعيرات ناعمة.

تجنب تناول الأطعمة المالحة والحمضية، خاصة إذا كنت تعاني من قرحة خفيفة في الفم.

تأكد من شطف فمك بعد كل وجبات الطعام.

تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات القلوية يقلل من حدوث تقرحات الفم.

يمكن تناول الفيتامينات المتعددة للوقاية من التهابات الفم.

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المصدر: موقع هيلث

