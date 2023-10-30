مجربة وسريعة ..أسهل طريقة لفتح الأذن المسدودة

بيروت - نادين محمد - تعد الاذن المسدودة مشكلة شائعة، يعاني منها معظم الناس في وقت أو آخر ولكن إذا شعرت بانسداد أذنيك في كثير من الأحيان، فقد يكون هناك سبب أساسي.

يعد الخلل الوظيفي في قناة استاكيوس (ETD) سببًا شائعًا لتراكم الضغط في آذان الأشخاص أيضاَ فغالبًا ما يرتبط انسداد الأذن بالحساسية أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي. وهناك أسباب أخرى لانسداد الأذن يمكن أن تسبب عدم الراحة . إليك الأسباب الشائعة لانسداد الأذنين.

الأسباب الشائعة لانسداد الأذنين

أسباب عديدة شائعة وراء انسداد الأذنين وهي كالتالي:

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1-تورم بطانة المسالك الهوائية

أي شيء يسبب تورم بطانة المسالك الهوائية العلوية يمكن أن يسبب أيضًا تورمًا وتضييقًا في قناة استاكيوس. يمكن أن تسبب أنواع مختلفة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة وكوفيد-19، التهاب الأنف والجيوب الأنفية.

2-فيروسات الجهاز التنفسي

مثل العديد من فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، يمكن أن يسبب فيروس كوفيد-19 احتقانًا والتهابًا في الأنف والجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى الإصابة بخلل في قناة الاستاكيوس لذلك قد يعاني الأشخاص المصابون بـCOVID-19 أيضًا من ضغط وألم الأذن.

3- الحساسية الموسمية

تعد الحساسية الموسمية والحساسية تجاه المهيجات الأخرى سببًا شائعًا آخر لاحتقان الأنف والجيوب الأنفية. يعاني الأشخاص المصابون بحساسية الأنف من تورم طويل الأمد في المسالك الهوائية العلوية ويكونون أكثر عرضة للإصابة بخلل في قناة الاستاكيوس.

4-هرمون الاستروجين

المستويات العالية من هرمون الاستروجين يمكن أن تسبب تورم قناة استاكيوس. وهو أمر شائع أثناء الحمل، وايضاً عند تناول حبوب منع الحمل.

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5-التهاب الأذن الوسطى الحاد

السبب الأكثر شيوعًا لذلك هو التهاب الأذن الوسطى الحاد. لكن يمكن أيضًا أن يتراكم السائل في الأذن بعد زوال العدوى وهذا أحد أسباب شيوعه أكثر عند الأطفال الصغار.

6-شمع الأذن

بعض شمع الأذن طبيعي وصحي ولكن عندما يكون بكثرة، يمكن أن يسبب ضعفًا في السمع وامتلاء الأذن. على الرغم من أنه يمكنك تنظيف أذنيك إلا أن استخدام أعواد القطن لتنظيف أذنيك يمكن أن يسبب ضررًا لطبلة الأذن أو قناة الأذن. يمكنهم أيضًا دفع شمع الأذن إلى مسافة أبعد في الأذن.

7-اضطرابات المفصل الصدغي

تشمل اضطرابات المفصل الصدغي الفكي عضلات ومفاصل الفك. في كثير من الأحيان يكون السبب هو صرير الأسنان. على الرغم من أن الألم أو النقر على الفك هي الأعراض الأكثر شيوعًا، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المفصل الفكي الصدغي يمكن أن يشعروا أيضًا بامتلاء الأذن والألم.

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العلاجات المنزلية لإزالة انسداد أذنيك في المنزل

يمكنك تجربة بعض العلاجات الطبيعية للتخلص من انسداد أذنيك وهي كالتالي:

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1-البلع بشكل متكرر

إذا كانت أذنيك مسدودة، فحاولي البلع بشكل متكرر، أو التثاؤب وفمك مفتوح على مصراعيه، أو مضغ العلكة الخالية من السكر لفتح قناة استاكيوس.

2-استخدم قطرات الأذن

استخدام قطرات الأذن من بيروكسيد الهيدروجين بحقنة سعة 5 مل لوضع محلول بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3 بالمائة في أذنيك. بعد ذلك، إمالة رأسك في الاتجاه المعاكس للأذن المصابة.

قد تشعرين ببعض الأزيز في الأذن المصابة عندما يذوب الشمع في محلول البيروكسيد. نظفي أذنيك بقطعة قماش ناعمة واستخدمي هذا المحلول مرتين يومياً لمدة يومين.

3-البخار أو الكمادات الدافئة

استخدمي البخار أو الكمادات الدافئة للمساعدة في فتح انسداد الأذنين. للقيام بذلك، ضعي كمادة دافئة على الأذن المصابة للسماح للبخار بالدخول إلى الأذن. يساعد الاستحمام بالماء الساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة في القيام بنفس الغرض.

4- استخدام زيت الزيتون

يمكنك استخدام زيت الزيتون، أو زيت الأطفال، أو الزيوت المعدنية لتنظيف الأذن المسدودة. تأكدي من أن الزيت فاتر وأضيفي قطرتين إلى ثلاث قطرات في الأذن المصابة. قومي بإمالة رأسك لمدة 15 إلى 20 ثانية. يمكن مسح الأذن وتكرار العملية مرتين إلى ثلاث مرات للتخلص من الشمع المتجمع.

متي يجب الذهاب إلى الطبيب؟

على الرغم من أن هذه العلاجات المنزلية تساعد بشكل عام في إزالة انسداد الأذنين، إلا أنه يُنصح بطلب المساعدة الطبية كلما أمكن ذلك. تجنبي استخدام أعواد القطن. يجب عليك استشارة طبيبك في الحالات التالية:

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أذنيك مسدودة باستمرار.

هناك ألم شديد في الأذن.

وجود الحمى.

لديك تورم مستمر أو متزايد في الوجه.

فقدان السمع.

لديك إفرازات من الأذن.

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المصدر: هيلث لاين