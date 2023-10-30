شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية توصى بـ4 أطعمة تحتوى على دهون مفيدة لتحسين صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصى جمعية القلب الأمريكية"AHA"، بالتغلب على الرغبة الشديدة لديك باستخدام بدائل صحية، ولحسن الحظ، فإن تناول الطعام الصحي يشمل الأطعمة بجميع أنواعها وملمسها ونكهاتها، وكذلك الدهون ولكن الصحية منها، حيث ان الدهون الصحية تحتوى على العديد من الفيتامنيات والعناصر الغذائية المهمة لصحتك، وتنصح بتناول الدهون الصحية التي لا تسبب زيادة الوزن ولا تسبب زيادة في دهون الدم.

تعرف على أفضل الأطعمة المحتوية على الدهون الصحية 1.تناول الأسماك

تناول ما لا يقل عن 8 أونصات أى حوالى 228 جرامh من الأسماك غير المقلية كل أسبوع، والتى يمكن تقسيمها على حصتين من الأسماك، مع اختيار الأسماك الدهنية أو الزيتية مثل التونة والرنجة، والماكريل والسردين وسمك السلمون للحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية.

2. تناول المكسرات

تناول حفنة صغيرة حوالى 1 أونصة أى 29 جراما من المكسرات والبذور غير المملحة للحصول على الدهون الجيدة والطاقة والبروتين والألياف، وتشمل الاختيارات الجيدة: اللوز والبندق والفول السودانى والفستق وبذور اليقطين" اللب الأبيض" وبذور عباد الشمس" اللب السورى" والجوز.

3.تناول الأفوكادو

تناول وجبة خفيفة واطهيها وأخبزها مع الأفوكادو لإضافة الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.

4. زيوت الطبخ المفيدة لصحتك

استخدم زيوت الطبخ والتتبيلة التى تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة، وتشمل الاختيارات الجيدة زيت الأفوكادو، والذرة وبذور العنب والزيتون والفول السودانى والعصفر والسمسم وفول الصويا وزيت عباد الشمس.