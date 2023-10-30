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عدن - ياسمين التهامي - بطعم شهي .. طريقة عمل سلطة البنجر في المنزل بمقادير بسطية

البنجر يعتبر من ضمن الخضروات المشهورة كثيرا ولكن يطلق عليها الشمندر فتتم زراعتها بشكل سنوي، بالإضافة إلى ذلك لونه أرجواني مميز ويوجد منه بعض الألوان الأخرى مثل الأخضر واللون الأبيض فيدخل في معظم السلطات، لهذا طريقة تحضير سلطة البنجر المميزة لديها طعم شهي ورائع.

طريقة عمل سلطة البنجر

سلطة البنجر من ألذ أنواع السلطات التي من الممكن أن تتذوقها، كما أن بها العديد من القيمة الغذائية، هذا بجانب أن المقادير الخاصة بها قد تعتبر بسيطة إلى حد كبير لذلك يمكننا أن نقوم بتحضيرها وهي كالآتي:-

بنجر

اثنين كوب من الماء

كمية بسيطة من الجرجير.

علبة من الذرة.

للصوص

ليمون معصفر.

اثنين ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من السماق

ملعقة من الملح.

طريقة سلطة البنجر

من الممكن بكل سهولة ويسر الآن أن يتم تحضير سلطة البنجر من المنزل بطعم شهي ولذيذ، وهذا من خلال السير على سلسلة الخطوات التالية:

أولا عزيزتي يفضل أن تقومي بتحضير البنجر الذي ترغبين في تناوله.

ابدئي بسلقه في كمية وفيرة من المياه.

بعد أن يتم نضجها مباشرة يتم تقشيرها ثم قومي بتقطيعه إلى شكل مكعبات داخل الثلاجة.

قومي بإزالة الأعواد من الجرجير بأخذ الأوراق.

قومي بتقطيعها فهذه الطريقة لا تحتاج إلى سكين.

يمكن بيديك ضعي الصوص والمكون ما بين زيت الزيتون وعصير الليمون.

نخلطهم بشكل جيد وابدئي بتوزيعه على الطبق وقومي بتقديمها مباشرة.

فوائد سلطة البنجر

في الحقيقة أنه يتم النصح بشكل دائم ومستمر بتناول سلطة البنجر، حيث إن بها العديد من الفوائد التي لا تحصى، فإنها بها فوائد متعددة تتوفر في سلطة البنجر وهي كالآتي:

تقوم العمل على ضبط ضغط الدم في الجسم.

هذا بجانب أنها تقوم المساهمة وبشكل كبير في تحسين الأداء الجسماني وتقوية الجسم الرياضي.

كما أنها تساعد أيضا على صحة الهضم والتخلص من الأمراض التي تؤثر على سرطان الجسم.

هذا بجانب أن تلك السلطة تعتبر مضادة للأكسدة.

كذلك أن سلطة البنجر تساعد أيضًا على الشعور بالشبع إلى حد كبير.