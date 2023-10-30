شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أعراض لمرض سرطان البنكرياس.. أبرزها فقدان الشهية اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث سرطان البنكرياس عندما تبدأ الخلايا الموجودة في البنكرياس، في النمو بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى تكوين ورم، وينتشر المرض بشكل أكبر بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، ويمكن أن تكون عوامل مثل التدخين والتهاب البنكرياس المزمن والتاريخ العائلي لسرطان البنكرياس، وبعض المتلازمات الوراثية ومرض السكري من أكبر عوامل الخطر، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





ويلعب البنكرياس دورًا مهمًا في إنتاج الأنسولين، مما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، عندما لا يتمكن جسمنا من استخدام الأنسولين بشكل كافٍ، فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والعيش مع هذه الحالة لفترة طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

أعراض أخرى لسرطان البنكرياس

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر

ألم في المعدة ينتشر إلى الجانبين أو الظهر

الحكة

البول ذو اللون الداكن

براز فاتح اللون

اصفرار الجلد وبياض العينين، وهو ما يسمى باليرقان

التعب أو الضعف

قد يكون هناك ألم وتورم في الذراع أو الساق

خيارات العلاج

عندما يتعلق الأمر بطرق علاج سرطان البنكرياس، فإن الأمر كله يعتمد إلى حد كبير على المرحلة ومدى انتشار الورم داخل البنكرياس وما حوله، ويشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي، والجراحة أو وضع الدعامات لتجاوز المناطق المسدودة في القنوات أو الأمعاء الدقيقة.