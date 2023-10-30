شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند التعرض لنوبة هلع؟.. استشارى نفسي يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوبة الهلع أو panic attack من المشاكل النفسية الشائعة وهى نوبة تجعلك تشعر بالخوف الشديد بشكل مفاجئ، وتسبب نوبة الهلع أعراضًا جسدية منها سرعة ضربات القلب والشعور بالارتباك، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض نوبة الهلع وكيفية التعامل عند الإصابة بنوبة هلع.

قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى جامعة عين شمس، لـ"الخليج 365" إن أعراض نوبة الهلع تشمل، الشعور بالارتباك، الغثيان، سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها، جفاف الفم، ضيق التنفس، التعرق والدوخة، مضيفا أن هذه الأعراض قد تستمر خلال نوبة الهلع ما بين 5 دقائق إلى نصف ساعة.

وأوضح أن نوبة الهلع قد تجعل حياة الشخص تتوقف، بسبب الخوف الشديد وقد تجعله لا يخرج من المنزل لأنه يعتقد أن شيئًا كارثيًا سيحدث أو أنه سوف يموت. كيف تتصرف إذا أصبت بنوبة هلع؟ قال الدكتور جمال فرويز أن علاج نوبات الهلع بسيط، فهى تمر دائما، مضيفا أنه يجب مواجهة مخاوفك أو الشيء الذي تخاف من حدوثه والذى لن يحدث.

وأضاف أنه بعد انتهاء القلق حاول التركيز على ما حولك والاستمرار في القيام بما كنت تفعله من قبل، وتابع قائلا: إن تمارين التنفس تساعدك في تهدئة نوبة الهلع بأن تتنفس ببطء من أنفك وتقوم بالزفير ببطء من فمك.

يجد بعض الأشخاص أنه من المفيد العد بشكل ثابت من 1 إلى 5 عند كل شهيق وزفير، مؤكدًا أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد على التحكم في مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وتجنب الكافيين والتوتر التى تجعل نوبات الهلع أسوأ، وأشار إلى أهمية العلاج السلوكي المعرفي فى تحديد أنماط التفكير السلبي وتغييرها وبالتالى يمنع أو يقلل حدوث نوبة الهلع.