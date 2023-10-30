شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند التعرض لنوبة هلع؟.. استشارى نفسي يوضح والان مع تفاصيل الخبر
قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى جامعة عين شمس، لـ"الخليج 365" إن أعراض نوبة الهلع تشمل، الشعور بالارتباك، الغثيان، سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها، جفاف الفم، ضيق التنفس، التعرق والدوخة، مضيفا أن هذه الأعراض قد تستمر خلال نوبة الهلع ما بين 5 دقائق إلى نصف ساعة.
قال الدكتور جمال فرويز أن علاج نوبات الهلع بسيط، فهى تمر دائما، مضيفا أنه يجب مواجهة مخاوفك أو الشيء الذي تخاف من حدوثه والذى لن يحدث.
وأضاف أنه بعد انتهاء القلق حاول التركيز على ما حولك والاستمرار في القيام بما كنت تفعله من قبل، وتابع قائلا: إن تمارين التنفس تساعدك في تهدئة نوبة الهلع بأن تتنفس ببطء من أنفك وتقوم بالزفير ببطء من فمك.
يجد بعض الأشخاص أنه من المفيد العد بشكل ثابت من 1 إلى 5 عند كل شهيق وزفير، مؤكدًا أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد على التحكم في مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وتجنب الكافيين والتوتر التى تجعل نوبات الهلع أسوأ، وأشار إلى أهمية العلاج السلوكي المعرفي فى تحديد أنماط التفكير السلبي وتغييرها وبالتالى يمنع أو يقلل حدوث نوبة الهلع.
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