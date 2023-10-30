اعرف الفرق بين التسمم الغذائي وبرد المعدة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد محمدي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في كلية طب أسيوط، أن هناك خلطًا بين أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي وبرد المعدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على هذا الفرق.

وتابع استشاري الجهاز الهضمي، أن الإصابة بالتسمم الغذائي تحدث نتيجة لتناول أطعمة ملوثة تحتوي على البكتيريا أو الفطريات أو الطفليات أو الفيروسات، فعند تناول الأطعمة الملوثة، يقوم الجسم بمحاولة منه بالتطهير من السموم، ولذا يظهر على الشخص بعض الأعراض المرتبطة بالإصابة ومنها الإسهال، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والقيء.

وأضاف أن الإصابة بالتسمم الغذائي يكون خطرًا للإشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، وكبار السن وأيضًا الأطفال، والحوامل، لذا يجب عليهم توخي الحذر، لأنهم قد يتعرضون للإصابة بالجفاف الشديد.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، الفرق بين التسمم الغذائي وبرد المعدة، مشيرًا إلي أن التسمم الغذائي وبرد المعدة كلاهما عدوى للجهاز الهضمي، وكلاهما يسبب التهاب المعدة والأمعاء.

وأضاف، أن التعرض لألم في المعدة والأمعاء يعد علامة على تنشيط جهازك المناعي للتخلص من العدوى، فالعديد من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية يمكن أن تسبب التسمم الغذائي أو برد المعدة، ما يؤدي إلى نفس الأعراض أي لا فرق في الأعراض بينهما ولكن الفرق الوحيد طريقة الإصابة.

وأكمل حديثه استشاري الجهاز الهضمي، أن الإصابة ببرد المعدة له أسباب عدة بخلاف تناول الطعام الملوث ومنها، التوتر والقلق، وبعد الأدوية حساسية الجهاز الهضمي، أو الإصابة بجرثومة المعدة.

وقدم استشاري الجهاز الهضمي والكبد، نصائح للوقاية من الإصابة بالتسمم الغذائي وبرد المعدة الناتج عن الإصابة بالطعام الملوث، ومنها:

- تناول الطعام طازج.

- غسله جيدا.

- طهو الطعام في درجة حرارة مناسبة.