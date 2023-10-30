شكرا لقرائتكم خبر عن الثوم والشعير .. أطعمة تخفض معدلات الكوليسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المواد الغذائية الغنية ببعض الفيتامينات والبروتينات والمعادن تساهم في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في انخفاض الكوليسترول أيضًا ومن أبرزها الثوم والشعير بالإضافة إلى الألياف والفواكه والخضراوات، وعلى الرغم من ذلك فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون أو السكريات يؤدى إلى ارتفاع فرص الإصابة بمشاكل الكوليسترول وبالتالي الأمراض المزمنة مرتفعة، بحسب ما نشره موقع hindustantimes.

أطعمة تساهم في انخفاض الكوليسترول 1.الثوم

الثوم مفيد في خفض الكوليسترول ومنع تخثر الدم، بالإضافة إلى ذلك ، يحسن الثوم المناعة ويخفض ضغط الدم ويريح الأوعية الدموية للسماح بتدفق الدم بشكل سلس، كما أنه يساعد في تقليل الالتهابات وحماية الأوعية الدموية، تساهم جميع الفوائد الصحية للثوم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يستخدم الثوم مع العديد من الأطعمة، ولكنه يحتوي أيضًا على مركبات قوية لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة،يعد الحفاظ على مستويات الكوليسترول أمرا بالغ الأهمية.

2.الشعير

يحتوي على البيتا جلوكان البريبايوتك الذي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، ويمكن أن يضيفه الشخص إلى النظام الغذائي بأشكال عديدة .

3.اللبن

اصنعي اللبن الرائب بالطريقة التقليدية ثم أضيفي إليه مسحوق الكركم والملح الصخري وأوراق الكاري والزنجبيل المبشور، تناوله مرة واحدة يوميا وستلاحظ تحسن مستويات الكوليسترول لديك بعد 3 أشهر.