شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز التعليمات قبل إجراء الأشعة المقطعية بالصبغة لمرضى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السواح، استشاري القلب في معهد القلب القومي، إن طلب إجراء الأشعة المقطعية بالصبغة على القلب، الهدف منه تصوير القلب من الداخل بشكل أوضح للمساعدة في الكشف عن أمراض القلب والصمامات والشرايين.

وأضاف السواح، أن الأشعة المقطعية بالصبغة، تعد إجراء يستخدم لتصوير القلب من عدة زوايا للحصول على صور عالية الجودة وثلاثية الأبعاد للقلب، بالإضافة إلى الأوعية الدموية والهياكل المحيطة.

وأضاف استشاري القلب، أن الأشعة المقطعية بالصبغة على القلب، تساعد في الكشف عن عديد النقاط، ومنها:

- صحة الشرايين التاجية المسئولة عن تغذية القلب.

- غرف القلب وهي الأذين الأيمن والأيسر، والبطين الأيمن والأيسر.

- الكشف عن العضلات والصمامات داخل القلب.

- الأوردة الرئوية.

- الشريان الأورطي الصدري، والشريان الأورطي البطني.

وأشار السواح، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطبيب يطلب هذا النوع من الأشعة للمريض، ومنها:

- لتقييم سبب ألم الصدر وضيق التنفس.

- لفحص شرايين القلب بحثًا عن تراكم الكالسيوم أو تضييقها أو انسدادها.

- لتقييم صمامات القلب.

- لمعرفة إذا كان هناك مشكلة في الشريان الأورطي بما في ذلك تمدد الأوعية الدموية.

- في حالة التخطيط لجراحة القلب المفتوح.

- التخطيط لإجراءات الصمام عبر القسطرة.

- للتعرف علي أسباب عدم انتظام ضربات القلب .

- لمعرفة ما إذا كان لديك مشكلة خلقية في القلب.

- لرؤية وتوصيف أي ورم أو كتلة في قلبك أو حوله.

وقدم استشاري القلب، بعض النصائح عند القيام بالأشعة المقطعية بالصبغة علي القلب:

-الصيام عن تناول الطعام قبل إجراء الأشعة لمدة 4 ساعات، ولكن يمكنك تناول الماء.

-تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين من اليوم السابق إلي اليوم نفسة لإجراء الأشعة المقطعية.

-عرف طبيبك الخاص بالأدوية والعلاجات التي تتناولها حتي لا تسبب لك أي مضاعفات صحية أثناء إجرائك للأشعة المقطعية.