شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاخ البطن المستمر من علامات الإصابة بسرطان المبيض.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان المبيض مصدر قلق متزايد لدى الكثير فهو ثالث أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا، وفي حين أن الأرقام الدقيقة تختلف من سنة إلى أخرى، إلا أن معدل الإصابة أصبح متزايدا لذلك يجب معرفة فهم المرض وخيارات علاجه ، وسيوضح هذا التقرير أعراض المرض، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

علامات تشير للإصابة بسرطان المبيض:

1.انتفاخ البطن: انتفاخ مستمر وغير مبرر، خاصة إذا كان مصحوبا بالشعور بالامتلاء.

2.ألم الحوض أو البطن: ألم مزمن أو عدم الراحة في منطقة الحوض أو البطن.

3.صعوبة في تناول الطعام: صعوبة في تناول الطعام أو الشعور بالشبع بسرعة، حتى عند تناول كميات صغيرة.

4.كثرة التبول: زيادة الرغبة في التبول أو تغيرات في عادات الأمعاء.

5.التعب: التعب غير المبرر الذي لا يتحسن مع الراحة.

طرق علاج سرطان المبيض

الكشف المبكر هو المفتاح علاج سرطان المبيض، ويمكن أن تختلف خيارات العلاج اعتمادًا على مرحلة السرطان، والصحة العامة للمريض.

تشمل طرق العلاج الشائعة الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاجات المستهدفة، جراحة التخفيض الخلوي، المعروفة أيضا باسم جراحة إزالة الورم، تلعب دورًا محوريًا في إدارة سرطان المبيض، والغرض من هذه الجراحة هو إزالة أكبر قدر ممكن من الورم.