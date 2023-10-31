شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. وضع اللاب توب على رجلك قد يصيبك بمتلازمة الجلد المحمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاعتماد بشكل كبير الآن على الكمبيوتر المحمول قد يقوم البعض بوضعه على القدم لفترة طويلة، وحذرت التقارير الطبية من مخاطر حرارة الكمبيوتر المحمول على الجلد لفترة طويلة جدًا

وفقًا لموقع OnlyMyHealth " فإن التعرض المستمر والمطول لحرارة الكمبيوتر المحمول يمكن أن يسبب حالة تسمى متلازمة الجلد المحمص.

متلازمة الجلد المحمص

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة أنتيجوا الأمريكية ، فإن هذه المتلازمة هو اضطراب جلدي مكتسب ناتج عن التعرض المستمر للحرارة المعتدلة أو الأشعة تحت الحمراء.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة "Cureus" أنها يمكن أن تؤدى إلى طفح جلدي أحمر، كما يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة والألم والحكة والحرقان".

طرق للوقاية من متلازمة الجلد المحمص

بعض الطرق للوقاية تشمل ما يلي:

تقليل وقت استخدام الكمبيوتر المحمول.

اختر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات أنظمة التبريد الجيدة.

وجود حاجز بين الكمبيوتر المحمول والجلد مثل الوسادة أو المكتب.

"عادةً ما يصف أطباء الجلد أدوية لتهدئة المنطقة المصابة وتقليل الالتهاب".

تعتبر متلازمة الجلد المحمص نادرة، خاصة عند النظر في المصادر الحديثة للحرارة والإشعاع، وتستغرق أسابيع إلى أشهر من التعرض للظهور، ولهذا السبب من المهم بالنسبة لك أن تكون على دراية بهذه المتلازمة، حتى تتمكن من إبلاغ طبيبك في حالة ملاحظة أعراض مشابهة.

بعض المصادر الأخرى للحرارة والأشعة تحت الحمراء إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يمكن أن تسبب هي:

مدافئ

بطانيات وسترات ساخنة

أحزمة الساونا

مقعد سيارة ساخن