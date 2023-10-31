شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحميك من الأنفلونزا.. أشهرها الزنجبيل والشوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشتاء والأنفلونزا ثنائي سيئ من حيث أعراضه المؤلمة على الجسم، حيث يسبب المرض للكثيرين، ويمكن أن يؤدي الجمع بين درجات الحرارة الباردة وانخفاض التعرض لأشعة الشمس خلال هذا الموسم إلى إضعاف جهاز المناعة لديك، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، علاوة على ذلك، يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل، ما يزيد من احتمالية الاتصال الوثيق مع الآخرين الذين قد يحملون الفيروس ما يعرضهم للمرض، لمواجهة هذه التحديات، من الضروري حماية جسمك وجهازك المناعي من الفيروسات والبكتيريا التي قد تحاول إفساح المجال.

وفقًا لموقع "timesofindia" هنا 6 أطعمة خارقة يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي لمحاربة مشاكل الشتاء.

الزنجبيل

الزنجبيل، وهو من التوابل متعددة الاستخدامات المعروفة بنكهتها الدافئة والحيوية، هو معزز قوي للمناعة، فقد تم استخدامه لعدة قرون لمكافحة الأمراض المختلفة وأثبت خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يساعد الزنجبيل الجسم على مقاومة الالتهابات وتخفيف الأعراض مثل التهاب الحلق والغثيان.

يمكن للمركب النشط الموجود في الزنجبيل أن يقلل الالتهاب ويمنع نمو البكتيريا الضارة، لذا فأن إضافة الزنجبيل الطازج إلى نظامك الغذائي، يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة جيدة طوال فصل الشتاء.

الحمضيات

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون غنية بفيتامين C، وهو عنصر غذائي معروف لتعزيز المناعة، حيث يساعد فيتامين C على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعتبر ضرورية لمكافحة الالتهابات.

الكركم

يحتوى الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ومن المعروف أن الكركمين يعزز جهاز المناعة، ويساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

شوربة الدجاج

يحتوي حساء الدجاج على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وإزالة الاحتقان والحفاظ على رطوبة الجسم، وكلها أمور ضرورية عند مكافحة الأنفلونزا.

العسل

تم استخدام العسل لعدة قرون كعلاج طبيعي لمختلف الأمراض، وذلك بسبب خصائصه المضادة للفيروسات والمضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، فيمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال وتعزيز جهاز المناعة.

الثوم

الثوم ليس مجرد إضافة لذيذة لأطباقك ولكنه أيضًا حليف قوي في مكافحة العدوى، فهو يحتوي على الأليسين، وهو مركب ذو خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات قوية، يمكن أن يساعد الثوم في تقوية جهاز المناعة وتقليل شدة ومدة نزلات البرد والأنفلونزا.