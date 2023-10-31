شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور مسالك بولية.. شرب 3 لترات مياه يوميًا أفضل طرق الوقاية من حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حصوات الكلى من أكثر الأمراض شيوعًا، وترجع الإصابة بها إلى عدة أسباب ومن بينها الجفاف الناتج من زيادة نسبة الأملاح فى الجسم وقلة شرب المياه الكافية، وفقًا لما أكده الدكتور عمر الصغير أستاذ المسالك البولية بجامعة جنوب الوادى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" بشأن ضرورة شرب الماء وتقليل السكريات وتجنب استهلاك المعلبات.

الوقاية من تكوين حصوات الكلى:

1.شرب الماء الكافى يوميًا يستحسن من 3 لترات فأكثر بشكل يومى حتى لا يصيب الفرد بالجفاف نتيجة زيادة الأملاح وفرصة تكون الحصوات في الكلى.

2.تقليل استهلاك الأملاح فى الطعام بشكل عام وخاصة أملاح الصوديوم.

3.التقليل من تناول السكريات والمشروبات الغازية والعصاير المعلبة لأنها تزيد فرص تكون حصوات.

4.تجنب استهلاك المعلبات حيث تحتوي هذه المنتجات على كمية عالية جدًا من الصوديوم.

5.شرب عصير الليمون الطبيعي الخالى من السكر حيث يحتوى عصير الليمون على مادة السترات التي تساعد على تكسير أملاح الكالسيوم في الكلى.

5.شرب مغلى البقدونس حيث يعمل ماء البقدونس المغلي على التقليل من إفراز الكالسيوم والبروتين في البول ويعمل على التحكم في الرقم الهيدروجيني للبول مما يساهم في التخلص من حصوات الكلى والوقاية من تكونها.و ينصح بشرب كوب واحد يوميا مع عدم الاكثار فى اليوم.

6. تناول خل التفاح فى الطعام يحتوي خل التفاح على حمض الستريك الذي يساعد على إذابة أملاك الكالسيوم في الكلى وتقليل فرص تكون حصوات الكلى.

7.ضرورة إنقاص الوزن فى حالة الأشخاص الذي يعانون من السمنة لأنهم يكونوا أكثر عرضة لزيادة الأملاح في الكلى.