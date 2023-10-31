عدن - ياسمين التهامي - "أسوأ من كورونا"… مدير منظمة الصحة العالمية يدعو البشر إلى الاستعداد لمواجهة مرض خطير قادم !

الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 الساعة 10:31



وكالات: حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من ظهور جائحات جديدة في المستقبل، بعد انحسار جائحة كورونا. مشيرا إلى أن المسألة مجرد وقت.



ودعا البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير القادم دون ذعر أو إهمال. لافتا إلى أنه يجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية.

ويتوقع أن تكون الجائحة المقبلة أسوأ من جائحة كوفيد-19، حيث إن مسبب المرض الجديد سيكون قادرا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم.