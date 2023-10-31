الصحة العالمية: 70% من الأمراض الناشئة تأتي عن طريق المصادر الحيوانية.. والعالم مقبل على فيروس أشد من كوفيد19

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط الدكتورة “حنان بلخي”، أن هناك ما يقارب 70% من الأمراض الناشئة والحديثة تأتي للبشرية عن طريق المصادر الحيوانية.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن العالم مقبل مع فيروس أشد فتكا من كوفيد 19، لكن لا تستطيع منظمة الصحة العالمية وضع تاريخ محدد لظهوره.

وشددت على وجوب أن تعتني وزارات الصحة في الشرق الأوسط بأهمية التوعية من خطر الفيروسات وعدوى الحيوانات.