علاج ارتجاع المريء في المنزل.. هذه لائحة بالمشروبات والاطعمة التي يجب تجنبها



بيروت - نادين محمد - يحدث ارتجاع المريء، المعروف أيضًا باسم الارتجاع الحمضي، عندما يعود حمض المعدة والطعام أو السوائل إلى المريء. يمكن السيطرة على الحالات البسيطة والمتوسطة بمجموعة العلاجات المنزلية مع تجنب بعض الأطعمة والمشروبات المسببة للحالة، كذلك يُنصح بتناول وجبات صغيرة على مدار اليوم.

ارتجاع المريء هو اضطراب في الجهاز الهضمي يؤثر على العديد من الأشخاص، من الرضع إلى كبار السن. يعود السبب إلى خلل في العضلة الموجودة في الجزء السفلي من المريء، والتي تسمى العضلة العاصرة للمريء السفلية.

يسبب ارتجاع المريء الشعور بالحرقة لاسيما بعد تناول وجبة كبيرة. يعاني حوالي 20 من كل 100 شخص في العالم من حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي. ولكن إذا كنت تعاني من حرقة المعدة المستمرة أو الشديدة وارتجاع المريء، فهذا يعني إصابتك بحالة مرضية.

ارتجاع المريء يسبب ألام شديدة- المصد ر freepik



أعراض ارتجاع المريء:



- شعور بمذاق حامض أغلب الوقت في الفم.

- السعال المتكرر.

- رائحة الفم الكريهة.اليك طريقة التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية لم تعرفيها من قبل

- الانتفاخ والشعور بالحرقة.

يمكن أن تصبح هذه الأعراض أسوأ إذا استلقيت أو انحنيت بعد تناول الطعام. على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يعاني من الارتجاع المريئي، إلا أن بعض الحالات تزيد من احتمالية الإصابة:

- زيادة الوزن

- الحمل

- التدخين

بعض الأدوية مثل: البنزوديازيبينات، أدوية الربو، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، ومضادات الاكتئاب.

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علاجات منزلية لارتجاع المريء:

إذا كنت تعانين من أعراض ارتجاع المريء المتكرر، فهناك علاجات يمكنك تجربتها في المنزل لتخفيف الألم ومنع النوبات المحتملة:

1- تجنب بعض الأطعمة والمشروبات

الصورة من freepik

هناك أشياء معينة من المرجح أن تسبب ارتجاع المريء أكثر من غيرها. بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك تجنبها تشمل:

- نعناع

- الأطعمة الدسمة

- طعام حار

- طماطم

- بصل

- ثوم

- قهوة

- شاي

- شوكولاتة

2- تناول وجبات أصغر

تساعد الوجبات الصغيرة المتباعدة على مدار اليوم في تقليل فرص الإصابة بالارتجاع الحمضي.



3- تناول الأطعمة الصحية

قد يساعد دمج الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي على تخفيف آلام ارتجاع المريء بشكل عام :

الأطعمة الغنية بالألياف مثل دقيق الشوفان والأرز البني والبطاطا الحلوة والجزر والبنجر والخضروات الخضراء تجعلك تشعرين بالشبع دون آثار جانبية.

تحتوي الأطعمة القلوية مثل الموز والبطيخ والقرنبيط والشمر والمكسرات على درجة حموضة أعلى ويمكن أن تساعد في تعويض حمض المعدة القوي.

الأطعمة المائية مثل الكرفس والخيار والخس والبطيخ والحساء وشاي الأعشاب يمكن أن تساعد في تخفيف حمض المعدة.

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خل التفاح يحد من آلام ارتجاع المريء- المصد ر freepik



العلاجات الطبيعية:

لقد تم وصف الكثير من العلاجات الطبيعية لتخفيف حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض. هذه العلاجات عمومًا لم يتم بحثها جيدًا ويجب استخدامها بحذر.

بعض العلاجات الطبيعية والعشبية تشمل:

- خل التفاح : تناول ملعقة من خل التفاح على كوب من الماء فهذا من شأنه يحقق التوازن داخل المعدة.

- صودا الخبز : مادة قلوية طبيعية موجودة في مطبخك، تساعد بيكربونات الصوديوم على تحييد حمض المعدة الزائد لتخفيف حرقة المعدة.

- الزنجبيل : يقول بعض الباحثين أن الزنجبيل "يُظهر نتائج واعدة" كعلاج لحرقة المعدة.

- عصير الصبار : يحتوي عصير الصبار على خصائص تمنحك نتائج واعدة ضد حرقة المعدة.

- الموز الناضج : الأطعمة القلوية، مثل الموز الغني بالبوتاسيوم، قد تساعد في مقاومة حمض المعدة المهيج.

المصادر:

Verywellhealth

Medicinenet

