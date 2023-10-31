شكرا لقرائتكم خبر عن من خير جبال سيناء.. اعرف أبرز فوائد عشبة "المورينجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشبة المورينجا أحد أهم الأعشاب الطبيعية النادرة التي لها الكثير من الفوائد الصحية، أنواعها وأشكالها كثيرة، وتزخر بها جبال وصحارى سيناء، فهى العشبة التي يطلق عليها البعض "شجرة المعجزة"، لكثرة فوائدها.

ونشر موقع goodhousekeeping تقريرا مطولا حول هذه العشبة الساحرة، موضحا أنها أحد أهم النباتات المغذية في العالم، ويتم الاستفادة من هذه العشبة بعدة أشكال، فمنهم من يستخدمها كعشب جاف ويسحق أوراقها، ويتم تصنيع بعض الأدوية أو المكملات منها أيضا.

وللمورينجا أحد أهم أعشاب صحارى وجبال سيناء، فوائد عظيمة منها :

ـ تقاوم الالتهابات في الجسم، لأنها تحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة، فضلا عن الكثير من المركبات التي تستهدف إزالة السموم من الجسم، تحد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

ـ تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، لأنها تعزز من مستويات هرمون التستوستيرون وتقلل من الكورتيزون.

تعزز المورينجا حالة النشاط واليقظة والتركيز، فهى تعزز مستوى الفيتامينات والمعادن وفيتامين سى والحديد وتعزز من عملية التمثيل الغذائي، لذا فهى تحد من فرص التوتر والعصبية فهى عشبة مهدئة.

تعزز من الادراك والقدرة على التركيز والتذكر والاستيعاب، لأنها تحتوى على أحماض أمينية وفيتامينات وتعزز عمل هرمون السعادة وتقاوم التأكسد في الدماغ، وتساعد على تطور المهارات الدماغية والمعرفية.

ـ وجدت الدراسات أن المورينجا تضبط مستويات السكر في الدم، وتتحكم في الجلوكوز.

ـ تقاوم المورينجا الشيخوخة لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وتقاوم التجاعيد، وتعزز نضارة البشرة وشبابها.

ـ تحد المورينجا من ضغط الدم وتتحكم فيه.

ـ تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزز صحة المعدة وتقلل من الإمساك.