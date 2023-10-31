شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة تعرضك لأمراض مزمنة.. أبرزها القلب وارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد إبراهيم جودة استشاري السمنة والنحافة في كلية طب القصر العيني، أن السمنة تعد من الأمراض المزمنة الشائعة والخطيرة، لأنها تؤثر بشكل سلبي علة الصحة العامة، ويزيد من فرص التعرض للإصابة بالأمراض المنزمة.

وأوضح استشاري السمنة والنحافة، أن السمنة تعتبر مرض العصر الحديث والسبب الأساسي للإصابة بها يرجع إلى عدم اتباع نظام غذائي صحي، والإكثار من تناول الأطعمة السريعة المليئة بالدهون غير صحية.

وأضاف جودة، أن زيادة الوزن من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنها:

-ارتفاع نسبة ضغط الدم:

الإكثار من تناول الأطعمة السريعة يعرضك لزيادة نسبة الأملاح في الجسم مما يترتب علي ذلك ارتفاع ضغط الدم نتيجة لزيادة البروتاسيوم بالجسم.

-ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم:

زيادة نسبة الدهون المتواجدة في الأطعمة السريعة تعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بالكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.

-أمراض القلب:

ترتبط أمراض القلب بارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم، ولذا عند تعرضك لحدوث إضطرابات بها يزيد هذا من فرص إصابتك بأمراض القلب المختلفة، كانسداد الشرايين، أو جلطات القلب.

-السكر:

مرض السكر من الأمراض المزمنة المرتبطة بزيادة الوزن، وعند اتباعك لأنظمة غذائية غير صحية، فهذا الأمر يزيد من فرص إصابتك بالعديد من الأمراض ومن أشهرها السكر، الذي يتأثر بطريقة سلبية ويعرضك لإنخفاض أو زيادة نسبته، وفي حالة عدم انتظامه فأنت تتعرض بشكل كبير للإصابة بغيبوبة، ولذا عليك الذهاب للطبيب لتنظيم نسبته.

وقدم استشاري السمنة والنحافة، بعض النصائح الهامة، التي تقلل من مضاعفات الإصابة بالأمراض المزمنة الناتجة عن السمنة، ومنها:

-تجنب تناول الأطعمة السريعة، لأنها تزيد وزنك وأيضا تعرضك للمضاعفات الصحية والأمراض المزمنة.

-عليك ممارسة الرياضة يوميا فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحتك، وتجنب الإصابة بالأمراض، ولذا يمكنك المشي يوميا نصف ساعة.

-أكثر من تناول الخضراوات والفواكه فهي من الأطعمة المهمة لصحتك، وأيضا تقلل التعرض لأي مضاعفات صحية.