شكرا لقرائتكم خبر عن من خير أرض سيناء.. فنجان القهوة السيناوى مزاج وصحة ومناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيناء أرض الخير، منبع الصحة والاستشفاء، تشتهر بأكلاتها المميزة المفيدة، ومشروباتها التي لا مثيل لها، فما إن تطأ قدماك صحاريها، تنهال عليك المشروبات الصحية المفيدة واللذيذة، وأهم وأبرز مشروبات سيناء هي "القهوة السيناوى"، قهوة بمكونات بسيطة لكن فوائدها غزيرة، فيضاف إليها "الهيل" أو ما يعرف هنا بـ"الحبهان"، أحد أهم الإضافات التي يتم طحنها وإضافتها إلى البن، لتشرب فنجانا غنى بالعناصر والفيتامينات.

ويعدد موقع healthline الطبي، مجموعة من أبرز فوائد الهيل المعروف باسم " الحبهان " وخاصة إذا أضيفت إلى القهوة، فهو نوع من التوابل الغنى بالنكهة، ومن أبرز فوائده أنه يحتوى على مضادات أكسدة طبيعية، يساعد على ادرار البول، ويحد من ارتفاع ضغط الدم، لذا فهذه القهوة تخلص الجسم من سمومه، وأشارت الدراسات المختلفة -وفقا للتقرير- أن الحبهان يرتبط بتقليل فرص الإصابة بالسرطانات والأورام، كما أنه يحمى من الأمراض المزمنة، لخصائصه المقاومة للالتهابات.

كما يساعد الحبهان على حماية خلايا الجسم من التلف كما أنه يعزز من سلامة الجهاز الهضمى، ويحسن من الهضم والتمثيل الغذائي، كما أنه يخفف من أعراض الغثيان والقرح المعدية، بل أنه وجد أن الحبهان يسيطر على قرح المعدة ويحد من اخطارها وتدهور حالتها، فضلا عن أن القهوة تساعد على التركيز والانتباه، إضافة إلى تعزيز قدرة الجسم على مقاومة المرض وتعزز صحة القلب، وتحمى من الإصابة بالنهم وتحد من الشهية، مما يعزز الحفاظ على الوزن دون زيادة.