شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الحمل.. الغثيان وتأخر الدورة الشهرية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من العلامات المبكرة للحمل التي يجب على المرأة معرفتها، أهم وأسهل ملاحظة هي غياب الدورة الشهرية، قد تكون علامة منتشرة أخرى هي الغثيان، وإليك أبرز أعراض الحمل، وفقا لما نشره موقعي " healthline " و" webmed ".

أعراض الحمل

قد تتضمن أعراض الحمل والمؤشرات المبكرة الأكثر شيوعا ما يلي:

-تأخر الدورة الشهرية:

في حالة تأخر موعد الدورة الشهرية لمدة أسبوع عن موعدها، أو أكثر فيكون من المتوقع الحمل، ولكن قد يكون هذا العرَض مضللاً في حال كانت الدَورة الشهرية لديكِ غير منتظمة.

-تورم الثدي والإحساس بألم فيهما:

قد تؤدي التغييرات الهرمونية في مراحل الحمل الأولى إلى أن يكون الثدي حساس ويزداد الشعور بالألم، فمن المرجح أن يقل هذا الإزعاج بعد مرور بضعة أسابيع ويتأقلم خلالها جسمك مع التغييرات الهرمونية.

-الغثيان والقيء:

عادةً ما يبدأ الغثيان الصباحي الذي قد يصيبك في أي وقت خلال النهار أو الليل بعد الحمل بشهر أو شهرين، على الرغم من أن السبب وراء الشعور بالغثيان أثناء الحمل غير معروف فإنه من المرجح أن يكون للتغييرات الهرمونية، ولكن ليس جميع النساء يمررن بهذا العرض.

-كثرة التبول:

ربما تجدين نفسكِ تتبولين أكثر من المعتاد، وتزداد كمية الدم في جسمك خلال فترة الحمل مما يؤدي إِلى أن تطرح الكليتان السوائل الزائدة التي ينتهي بها المطاف في المثانة.

-الإرهاق:

يتصدر قائمة أعراض الحمل المبكرة، فلا أحد يعلم السبب في هذا الأمر أو هذا العرض، ولكن نجد أن بعض النساء يتعرضن للشعور بالنعاس خلال الثلث الأول من الحمل، ومع ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون أثناء أشهر الحمل المبكرة قد يساهم في الشعور بالتعب.

-تقلب المزاج:

يمكن لزيادة الهرمونات في جسمك أن تصيبك بتقلبات كثيرة في المزاج، فتشعريين بالتعب، وأيضا البكاء والحزن والفرح.

-تقلصات مؤلمة:

تعاني بعض النساء من تشنجات خفيفة في الرحم في مراحل الحمل المبكرة.

-الإمساك:

تُسبب التغييرات الهرمونية إبطاء الجهاز الهضمي، مما يؤدي إِلى الإمساك.

وحث التقرير، علي ضرورة إجراء تحليل الحمل في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها للتأكد من الحمل.