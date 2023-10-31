شكرا لقرائتكم خبر عن "اللصيمة" أشهر أكلات أهل سيناء.. تعرف على فوائدها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللصيمة من أشهر أكلات أهل سيناء، وتتكون هذه الأكلة من الدقيق وزيت الزيتون والعجر ـ وهو البطيخ الصغيرـ والطماطم والفلفل الأخضر والثوم، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اللصيمة الصحية، بحسب موقعي webmd و healthy table .

من فوائد" العجر" البطيخ الصغير - غني بالليكوبين

- اللون الأحمر المبهج للبطيخ يأتي من الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة.

- تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري كجزء من نمط حياة صحي.

- يحتوي البطيخ على هذه العناصر الغذائية أكثر من أي فاكهة أو خضار أخرى - حتى الطماطم.

- لزيادة نسبة اللايكوبين، اختر البطيخ ذى اللحم الأحمر الفاتح بدلاً من الأصفر أو البرتقالي.

- البطيخ يحمى من الشمس

قد يقلل اللايكوبين الموجود في البطيخ من احتمالية تعرضك لحروق الشمس.



- صحة القلبالبطيخ غني بحمض أميني يسمى سيترولين والذي قد يساعد في نقل الدم عبر الجسم ويمكن أن يخفض ضغط الدم، يستمتع قلبك أيضًا بمزايا كل ما يحتويه البطيخ من مادة الليكوبين، تشير الدراسات إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. مكونات اللصيمة وفوائدها الصحيةوتحتوى اللصيمة أيضا على الفلفل الأخضر بما له من فوائد صحية، وفقا لموقع health.

ومن فوائد الفلفل الأخضر أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية، تشمل الفلافونويد والفينولات والزيوت الأساسية والستيرويدات والكابسيسين.

والفلفل له خاصية مضادة للجراثيم و مضاد للفطريات. كما أنه غنى بمضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض، وكذلك فهو مضاد للالتهابات.

ومن فوائد الطماطم كأحد مكونات اللصيمة أنها غنية بمضادات الأكسدة ومصدر جيد للبوتاسيوم وتحسن المزاج وتساعد على امتصاص الحديد بشكل أكثر فاعلية.

ومن فوائد الثوم الذى يضاف للصيمة أنه مضاد حيوي طبيعي يحمى الجسم من الأمراض ويعزز المناعة .

وزيت الزيتون الذى يضاف للصيمة يساعد على هضم الطعام، وهو ملين طبيعي ويقوي المناعة. طريقة إعداد اللصيمة أشهر أكلات سيناء يوضع البطيخ الصغير أو العجر على نار الحطب الهادئة و بعد الشواء يقشر ويوضع في الجرن وهو وعاء الأكل كما يسميه أهل سيناء - ويتم هرسه جيدًا مع إضافة الفلفل والملح والثوم والطماطم مع زيت الزيتون حتي يصبح خليط طريقة إعداد اللصيمة أشهر أكلات سيناء يوضع البطيخ الصغير أو العجر على نار الحطب الهادئة و بعد الشواء يقشر ويوضع في الجرن وهو وعاء الأكل كما يسميه أهل سيناء - ويتم هرسه جيدًا مع إضافة الفلفل والملح والثوم والطماطم مع زيت الزيتون حتي يصبح خليط

ويتم عجن الدقيق وفرده وعمل القرص مع إضافة العجر ويتم وضعه على الفحم وتقليبه من جانب لآخر حتى يستوى.