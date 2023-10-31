8 طرق فعالة للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر بالدم فى الخريف والشتاء

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القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكن أن تحدث بسبب العديد من عوامل نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي الخاص بك، غالبًا ما تُرى هذه الزيادات على مدار العام، ولكن يمكن أن تحدث عندما يتغير الطقس من الحر إلى البرد، يمكن أن يكون الطقس البارد وقتًا صعبًا بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكر، ويمكن أن يتسبب فى ارتفاع مستوياته، وإليك 8 طرق للسيطرة على نسبة السكر فى الدم، وفقا لما نشره موقع " healthsite"،، بـ 8 استراتيجيات إدارة فعالة

8 طرق للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرةاحصل على لقاح الأنفلونزا

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم هم أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية خطيرة ، يمكن أن يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى تفاقم مستويات مرض السكري لديهم، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة الجلوكوز في الدم ، لذلك، يوصى بالحصول على لقاح الأنفلونزا كل عام.

حافظ على مستويات الجلوكوز

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم التأكد من فحص نسبة السكر في الدم بانتظام وضبط الأدوية والأنسولين وفقًا لذلك.

حافظ على دفء يديك وقدميك

يمكن أن يسبب الطقس البارد أضرارًا جسيمة للأعصاب والأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب جدًا على جسمك التعافي من الجروح والخدوش.

ابق نشيطًا

إحدى الاستراتيجيات الأكثر فعالية للسيطرة على مرض السكري خلال فصل الشتاء هي الحفاظ على نشاط جسمك والتأكد من ممارسة التمارين الرياضية (الخفيفة) يوميًا، تساعد التمارين الرياضية على خفض مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

تناول طعام صحي

تأكد من إضافة الكثير من الخضار إلى طبقك والتركيز على تناول الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة للسيطرة على مرض السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم في فصل الشتاء.

تجنب الأطعمة السريعة والحلويات في الإجازات

يمكن أن يكون موسم العطلات تحديًا لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن يكون تجنب الحلويات والأطعمة السريعة الأخرى مهمة صعبة، ولهذا السبب يجب عليك التخطيط لعطلتك بعناية.

إدارة مستويات التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة مستويات السكر في الدم، لذا من المهم إيجاد طرق صحية للتحكم فيه.

جهز مستلزماتك

تأكد من أن لديك كمية كافية من الأنسولين في المخزون للتعامل مع حالات الطوارئ.