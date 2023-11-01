سيناء أرض الاستشفاء.. تعرف على فوائد عشبة "القبار" الصحية

القاهرة - سامية سيد - القبار من الأعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تنبت في سيناء، حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تحمي من الأمراض، ووفقا للتقارير المنشورة عبر مواقع “sciencedirect”، و”healthbenefitstimes”، سنتعرف علي أبرز فوائد هذه العشبة.

- تحمي من الحساسية:

له تأثيرات مضادة للحساسية، فيمكن أن تسبب الحساسية أعراضًا تتراوح من تهيج الجلد الخفيف الناتج عن الطفح الجلدي إلى تشنج مهدد للحياة أو انقباض القصبات الهوائية وضيق التنفس، ويتم علاج رد الفعل التحسسي بواسطة نبات القبار لأنه يحتوي على مواد لها تأثيرات مضادة للهستامين كما أنه تتحكم في الخلايا البدينة مما يؤدي إلى تفاعلات الحساسية.

- الوقاية من السرطان والأمراض الجلدية:

يتكون نبات القبار من كمية جيدة من مركبات الفلافونويد المفيدة مثل الروتين والكيرسيتين مما يجعله مفيدًا في الوقاية من السرطان والأمراض الجلدية، كما أنه يعد مصدرًا جيدًا لفيتامين E الذي يساعد في الحفاظ على تجانس الخلايا الموجودة في الغشاء الخاص بالبشرة، ولذا فهو يعالج اضطرابات جلدية خطيرة مثل الأكزيما، والصدفية وغيرها.

- يعزز المناعة:

وبحسب الدراسة التي أجريت على بعض الحيوانات، فإن نبات القبار عزز مستويات المناعة وجعل الحيوانات بمناعة قوية للغاية وقادرة على مكافحة الالتهابات، ومن المؤكد أن الأشخاص الذين يستهلكون نبات الكبر بشكل متكرر سوف يتمتعون بنظام مناعة قوي وصحة عامة جيدة.

- يساعد في عملية الهضم:

غني بالألياف التي تساعد في إدارة الوزن ودعم عملية الهضم، ويمكن علاج أنواع عديدة من مشاكل الهضم المزمنة مثل الإمساك بسهولة عند تناوله.

-يرطب البشرة:

تناوله بانتظام في نظامك الغذائي مفيدًا لبشرتك، لأنه يوفر الرطوبة لبشرتك ويخفف من الجفاف ومشاكل الجلد الجاف.

-يعالج فقر الدم:فقر الدم هو عدم وجود كمية كافية من الهيموجلوبين في الدم، وهذا يؤدي إلى التعب المفرط، والتعب إذا كان خفيفا وضيق في التنفس وحتى فشل القلب إذا كان شديدا، ولكن هذا النبات يحتوي على كمية جيدة من الحديد الذي يعزز تكوين الهيموجلوبين في الجسم ويعالج فقر الدم، كما أنها تحتوي على فيتامين C الذي يمكّن من امتصاص الحديد من الجهاز الهضمي.