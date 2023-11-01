شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. قائمة بالأطعمة الأعلى فائدة لك ولجنينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد فترة الحمل من أهم الفترات التى تمر بها المرأة، وللحفاظ على صحتها وصحة جنينها فهى بحاجة كبيرة لمزيد من الفيتامينات والعناصر والمعادن في طعامها، كى يتغذى جنينها بشكل سليم، ويصبح طفلا معافى، الاهتمام بالطعام الصحى أثناء الحمل يقلل فرص الولادة المبكرة، وإليك قائمة بأفضل العناصر والفيتامينات التى يحتاجها الجنين، وفقا لتقرير نشر في موقع thebump .

العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجنين :البيض

هو الطعام الغنى بالبروتين الآمن والمفيد، كما أنه يحتوى على كم هائل من حمض الفوليك وهو ما يحتاجه جسم الحامل، فينصح التقرير بتناول الحامل له في أية صورة مقلية أو مسلوقة، كما أنه ضرورى لنمو دماغ الطفل

البطاطا الحلوة

غنية بالالياف والمعادن والفيتامينات، والبوتاسيوم أيضا، والحديد، التي تعد من الأطعمة الهامة لصحة عين الطفل وعظامه .

المكسرات

أحد أهم الخيارات الصحية والمفيدة للحامل وجنينها، لأنها غنية بالدهون الصحي والأوميجا 3، فضلا عن أنها تساعد على تقليل خطر الولادة المبكرة.

العدس

من أهم مصادر البروتين والحديد للحامل وغنية بالكالسيوم والألياف الغذائية الهامة، والزنك المهمين لتقليل فرص الولادة المبكرة.

اللحوم

مصدر رائع للبروتين وتساعد على نمو الطفل وعضلاته بشكل سليم، وتزيد من وزنه دون نقصا عند الولادة.

عصير البرتقال

أحد أهم المشروبات الصحية والغني التي يجب على الحامل الاعتماد عليها، للحصول على البوتاسيوم وحمض الفوليك