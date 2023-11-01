شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع من الأطعمة لا تتناولها مع ” الموز ” تحت أي ظرف .. سم قاتل يؤدي للوفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3 أنواع من الأطعمة لا تتناولها مع ” الموز ” تحت أي ظرف .. سم قاتل يؤدي للوفاة



الموز من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الناس وهو أمر لا شك فيه وذلك يعود إلى الطعم الرائع والحلو والمذاق الذي لا يكافئه شئ كما أنه من أكثر الفواكه الغنية بمصادر الغذاء المختلفة ومصدر طاقة لا ينضب يعتمده بشكل خاص الرياضيين في تمارينه لكن هناك بعض الحالات التي لا يفضل أن يتم تناول الموز بها كي لا تنقلب الفائدة المنتظرة ضرر كبيرا يدمر صحة الإنسان وهو أمر سنتناوله بشرح مستفيض من خلال ما يلي من مقالنا والذي سنشير من خلاله إلى ثلاثة عناصر غذائية لا يمكن أ، تضاف إلى الموز في وجبة واحدة.



– 3 أطعمة لا تتناولها مع الموز

منتجات الألبان : يعتقد البعض خطأ أن خلط الموز مع اللبن يعود بقيمة غذائية كبيرة على الجسم نظرا لحجم الفائدة الكبيرة لكلا منهما على حده لكن العكس هو ما يحدث حيث يتسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي وقد يسبب أيضًا مشاكل في الطحال.

البطيخ : أوضحت بعض الدراسات التي قام الباحثون بإجرائها أن تناول الموز مع البطيخ يتسبب معه في زيادة تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف عضلة القلب، وقد يسبب مشاكل في وظائف الكلى بجانب ألام في المفاصل

البطاطا : تعد من العناصر الغذائية التي تمكث طويلا في المعدة كي يتم هضمها وبوجودها مع الموز في وقت واحد تحدث انتفاخ في البطن وآلام معوية.

